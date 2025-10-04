Nella tana di Caserta. OraSì su un campo caldo: "Servirà anche agonismo»

Sabato sera di fuoco per l’OraSì attesa alle 21 dalla difficile partita in casa della Paperdi Caserta, capolista a punteggio pieno insieme ad altre quattro squadre. I campani sono una delle favorite per le prime posizioni e hanno già mostrato tutto il loro potenziale, soprattutto in attacco, nello scontro diretto casalingo vinto contro Jesi, e dunque i giallorossi sono chiamati ad una prestazione maiuscola.

Ravenna arriva dopo lo stop forzato di domenica scorsa dovuto al rinvio della partita casalinga con Nocera (si recupererà mercoledì alle 20.30 al PalaCosta) e ha avuto la possibilità di preparare al meglio questa insidiosa trasferta. "Il turno di riposo ha un po’ spezzato il nostro ritmo – sottolinea coach Andrea Auletta - perché c’era voglia di dare continuità alla vittoria a Casoria ed esordire davanti ai nostri tifosi, ma ci ha dato anche la possibilità di lavorare su alcuni aspetti tattici che erano meno chiari. Abbiamo perfezionato diverse cose e ci siamo concentrati sulla preparazione della partita di Caserta".

La Paperdi ha in ogni ruolo giocatori che possono essere decisivi: dal play D’Argenzio e i compagni di reparto Nobile, Laganà e Vecerina fino ai lunghi Radunic, Hadzic e Lo Biondo, la qualità è davvero elevata e ben cinque di loro viaggiano in doppia cifra di media, a testimonianza del grande potenziale offensivo. "Affronteremo una squadra di assoluto livello, guidata da un allenatore come Lardo che ha un curriculum importante per questa categoria e anche per quelle più alte. Caserta ha un roster esperto, con giocatori che hanno vinto la serie B più volte e affrontarli in trasferta sarà ancora più difficile perché avranno anche il sostegno del pubblico. È davvero completa e con tanti punti di forza, ma noi vogliamo continuare il nostro percorso di crescita e giocare una partita di grande coraggio, come fatto finora. Servirà un impatto positivo e agonismo su ogni pallone".

In vista della gara di mercoledì al PalaCosta contro Nocera, la società ha comunicato le modalità di acquisto dei biglietti dopo l’entrata in vigore del nuovo protocollo. Saranno in vendita on line su Viva Ticket e al palasport anche il giorno della partita e all’ingresso verrà chiesto a tutti un documento di identità, anche agli abbonati.

Luca Del Favero