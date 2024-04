Nell’anticipo con Derthona. Brescia soffre, ma conserva la vetta della classifica

In un sabato all’ultimo respiro la Pallacanestro Brescia si è confermata in vetta alla classifica di LBA (Lega Bassker serie A) vincendo (72-65 il punteggio finale) l’anticipo con la lanciatissima Bertram Derthona. Una gara di grande applicazione difensiva per la Germani contro i piemontesi, che si sono fermati ad un 7/31 dall’arco e ben 14 palle perse. Per Brescia 11 punti a referto di Massinburg con 10 di Christon, ex di serata, e Akele.

"Siamo sul rush finale del terzo anno e io credo che giocare in un palazzetto con questo entusiasmo rappresenti una grande vittoria. Abbiamo un grande pubblico che ci sostiene e ci sono tanti sponsor – è il commento del tecnico di Brescia Alessandro Magro –. Si è riacceso l’entusiasmo in città". E in campo i risultati si sono visti: "Mi è piaciuto il piglio difensivo. E’ una vittoria importante non solo per la classifica. Cerchiamo solo di divertirci in attacco e in difesa. Credo che la gestione degli esterni sia stata buona. Abbiamo ritrovato Kenny che ha fatto una partita seria. Nell’ultimo periodo avevamo perso un po’ troppe partite. Essere nei miei panni non è mai facile. Ho deciso di cavalcare il quintetto che stava andando bene".

E sono parole al miele per un lottatore come Nikola Akele: "Ha giocato una partita molto attenta sia nella fase di attacco che in quella di difesa. In questi due anni devo dire che è stato impeccabile. Quando hai giocatori del genere è un vantaggio. Sono contento che abbia fatto un’altra ottima prestazione". Una grande affermazione di squadra, che raddoppia di valore in una prima fase di primavere che si era palesata come assolutamente negativa, iniziata con il ko contro Napoli in Coppa Italia al primo turno. Con la Virtus non al meglio della condizione, la lotta per il primato alla fine della stagione regolare è possibile.

Alessandro Luigi Maggi