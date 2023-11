New Flying Balls: alle 20,30 c’è Padova. In casa l’occasione per dare continuità

Finalmente disincagliati dopo un avvio di campionato da 0-4 che rischiava di minare l’umore, già condizionato dall’infortunio di capitan Cortese (rientro previsto in una settimana), i New Flying Balls di coach Gabriele Giuliani tornano oggi alle 20,30 sul parquet di Ozzano per la sesta giornata di serie B contro la Virtus Padova. I veneti, appaiati ai ‘palloni volanti’ in fondo alla classifica del girone B, hanno una gara in meno e devono recuperare la sfida contro Lumezzane, rinviata a causa della scomparsa del centro Samuel Dilas. Occhi puntati in B Interregionale sul derby fra Bologna 2016 e Tigers Romagna, che alle 18,30 scenderanno al PalaSavena per la quinta giornata del girone C. I rossoblù di coach Giovanni Lunghini sono reduci dal successo casalingo contro Social Milano e intendono dare continuità al processo di crescita, guidata dalla solidità offensiva di Stefano Rubinetti (18 di media), Luca Fontecchio (14,3) e Lucio Tomas Reinaudi (11,8). Trasferta meneghina per l’Olimpia Castello, che oggi alle 18 sarà di scena contro il Social Milano.

Fine settimana importante anche sui parquet della serie C, con le due capolista bolognesi a caccia della quinta vittoria consecutiva: nel girone A il Cvd Casalecchio di capitan Gianluca Lelli sarà di scena oggi alle 20,15 sul campo della Bmr Reggio Emilia, mentre nel girone B la regina Virtus Medicina oggi alle 21 riceverà Lugo davanti al proprio pubblico (i gialloneri, che hanno da poco celebrato la 220esima partita ufficiale di capitan Dario Lorenzini, viaggiano a 98 punti di media casalinghi). Grande attesa anche a Ozzano, dove domani alle 18 scatta il derby fra la matricola Cmo di Paolo Moretti e la Cmp Global di Matteo Tasini.

Quinta giornata anche sui campi della DR1, con l’atteso big match al vertice del girone A che domani alle 18 vedrà di fronte Vis Persiceto e Veni, appaiate a quota 6 punti in compagnia degli Stars (di scena in simultanea a Vignola): a metà classifica è derby anche fra Audace Bombers e Anzola, in campo oggi alle 19,30. Affollamento simile anche in vetta al girone B, con Budrio (ieri a Forlimpopoli), Granarolo (domani alle 18,45 contro Grifo Imola) e Bianconeriba (ieri contro Cspt 2010) a spartirsi la leadership.

Giacomo Gelati