New Flying Balls, Conti va. E il Bologna 2016 è da big

Dopo aver smarrito la diritta via a inizio anno con un pesante bilancio di una vittoria e sette sconfitte, il nuovo corso dei New Flying Balls di coach Augusto Conti sembra aver portato con sé nuova linfa e prospettiva in serie B. Dal suo ingresso gli ozzanesi hanno incrementato il bottino a 3 vittorie e una sconfitta. Questo non fa che accrescere l’attesa per la sfida che domani alle 18 vedrà i ‘palloni volanti’ sul parquet di Ravenna per la dodicesima d’andata: i bolognesi sono quattordicesimi a quota 8, mentre i ravennati sono decimi a 10. Oltre alla vicinanza in graduatoria, anche le statistiche preannunciano una gara alla pari: Ozzano segna 68 di media (contro i 70,5 di Ravenna), serve 13,5 assist (contro 14,2) e cattura 38,2 rimbalzi (contro 34,4). Ultima di andata sui parquet dell’Interregionale lombarda, con il Bologna 2016 fra le protagoniste assolute. I rossoblù, che alle 21 saranno di scena a Piadena, arrivano alle ultime bracciate prima del giro di boa con un bilancio di 7 vittorie e 3 sconfitte, che ha portato capitan Fontecchio e compagni a veleggiare fra le big: Bologna è al terzo posto in coabitazione con Fidenza e a -2 dalla capolista Sangiorgese. A questo va aggiunto un potenziale offensivo che produce il quarto miglior attacco del girone (77,2).

Si prepara all’ultima sfida d’andata anche l’Olimpia Castello di Lupo Giordani: oggi alle 18,30 match con Cernusco.

Giacomo Gelati