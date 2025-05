New Flying Balls eliminati dai playoff, Loreto Pesaro avanza in semifinale

Titoli di coda in B Interregionale per i New Flying Balls di coach Matteo Lolli, che alla loro prima stagione nella categoria escono dalla contesa contro la corazzata Loreto Pesaro 2-0 e si proiettano all’annata 2025/2026: i pesaresi accedono così alle semifinali della Conference Centro, dove incroceranno la Stella Ebk Roma, reduce dal 2-0 contro Recanati. Dopo il 79-67 occorso in gara-uno, gli ozzanesi crollano nel secondo capitolo casalingo della serie 68-82 non riuscendo a forzarla alla ‘bella’ in terra marchigiana: protagonisti di gara-due Ranuzzi (19), Ranitovic (13), Cortese (10) e capitan Balducci (10 nel giorno della sua centesima presenza con la divisa della Logimatic). Termina dunque l’annata dei biancorossi del presidente Paolo Cuzzani, che dopo la rinuncia alla serie B Nazionale a chiusura di un ciclo di 6 anni, e il ricollocamento in Interregionale, hanno saputo rivoluzionare la squadra con un mix di esperienza e gioventù che ha condotto ai playoff, l’obiettivo stagionale: è di 21-15 il rendiconto conclusivo. Ultima apparizione anche in casa del Bologna 2016 di coach Giovanni Lunghini, che conquistano la permanenza in Interregionale grazie al sofferto 2-1 ai playout della Conference Nordest contro i trevigiani di Montebelluna. Dopo il successo in gara-uno (81-75), i rossoblù non hanno saputo bissare nel turno infrasettimanale (73-67), rimandando tutto allo spareggio di sabato sera: 77-67 e successo che vale la salvezza senza ricorrere al secondo turno. È nel segno delle sue regine Virtus Medicina e Cmo Ozzano che si conclude invece il quadro playoff di C con l’approdo all’atto finale del girone G per le due corazzate che hanno dominato il torneo. Da un lato i medicinesi di coach ‘Bidi’ Bettazzi, 25-5 di record stagionale e in striscia positiva da 15 giornate, che hanno superato Scandiano 2-0 (84-64 e 68-83) prima di essere raggiunti dall’altra contender Ozzano (26-4 e 8 vittorie consecutive), guidata da coach Federico Grandi e reduce dal 2-0 nel derby contro la Francesco Francia (68-57 e 70-72). La vincente della serie finale del girone G approderà alle finali della Conference Nordest per il sogno B Interregionale (3 le promozioni per ogni Conference, 12 totali). Finale amaro infine per le 2 bolognesi della Dr1 in corsa per il concentramento-promozione per la C. A uscire sconfitte dallo sono state infatti la Vis Persiceto di capitan ‘Manute’ Ferrari, ko a Modena 75-58, e Budrio, sconfitta a sulle doghe della 4 Torri Ferrara 60-55: al concentramento sul campo neutro di Anzola si giocheranno dunque la promozione Piacenza, Ferrara e Modena (2 le squadre che verranno ammesse).

Giacomo Gelati