New Flying Balls pronti per il tour de force di aprile nei play-in Gold

Avrà inizio dal PalaAngeli de L’Aquila il tour de force di aprile dei New Flying Balls di coach Matteo Lolli, primo dei 4 appuntamenti in trasferta della seconda fase dei play-in Gold di Interregionale. Domani alle 18 i biancorossi saranno infatti di scena in Abruzzo per rimettersi in carreggiata dopo il ko casalingo contro Cinecittà e continuare a macinare punti in vista dei playoff: Ozzano, che all’andata si era imposta di 17 lunghezze, punta a rientrare nelle 8 squadre che si giocheranno l’accesso alla B Nazionale.

Voglia di riscatto anche nella poule-retrocessione Nordest, dove il Bologna 2016, reduce dallo stop al vertice contro Jesolo, oggi alle 20,30 scenderà in campo nel trevigiano contro Montebelluna, fanalino di coda del girone.

Gare play-in Gold Centro: Stella Ebk Roma-Bramante Pesaro oggi alle 18, Esperia Cagliari-Attila Porto Recanati oggi alle 19, Carver Cinecittà-Vigor Matelica, Stella Azzurra Viterbo-Recanati, L’Aquila-New Flying Balls, Amatori Pescara-Loreto Pesaro domani alle 18.

La classifica: Vigor Matelica 24; Loreto Pesaro e Carver Cinecittà 22; Recanati e Attila Porto Recanati 20; Bramante Pesaro e New Flying Balls 18; Esperia Cagliari e Stella Ebk Roma 16; Amatori Pescara e Stella Azzurra Viterbo 14; L’Aquila 12.

Gare play-in Out Centro: Vasto-Olimpia Castello oggi alle 18,30, Roseto 2020-Ferentino oggi alle 20,30, Senigallia-Mondragone oggi alle 21, Valdiceppo-Pescara 2.0, Virtus Civitanova-San Paolo Ostiense, Palestrina-Teramo a Spicchi domani alle 18.

La classifica: Virtus Civitanova, Valdiceppo e Senigallia 24; Teramo a Spicchi, Roseto 2020 e San Paolo Ostiense 22; Vasto e Ferentino 20; Palestrina 16; Olimpia Castello 12; Mondragone 6 e Pescara 2.0 4.

Gare play-in Out Nordest: Cernusco-Jadran Trieste oggi alle 17,30, Basket 2000-Jesolo oggi alle 18,30, Montebelluna-Bologna 2016, San Bonifacio-Nervianese oggi alle 20,30, Cremona-Petrarca oggi alle 21.

La classifica: Jesolo 22; Bologna 2016, Blu Bergamo e Basket 2000 20; Libertas Cernusco, Petrarca e Nervianese 18; Sansebasket Cremona e San Bonifacio 16; Jadran Trieste 12; Montebelluna 0.

Giacomo Gelati