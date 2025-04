New Flying Balls vincono a L'Aquila: 2 punti cruciali per i playoff

Non poteva iniziare nel modo migliore il tour de force di aprile dei New Flying Balls, che inaugura le 4 partite rimanenti della seconda fase dei play-in Gold di Interregionale col successo sul parquet de L’Aquila: 2 punti pesantissimi per la corsa playoff (i ‘palloni volanti’ sono in corsa per il secondo posto) e in vista della trasferta del 12 aprile sul campo della Stella Ebk Roma.

Play-in Gold Centro: Stella Ebk Roma-Bramante 69-48, Esperia Cagliari-Porto Recanati 80-79, Carver Cinecittà-Matelica 47-53, Stella Azzurra Viterbo-Recanati 54-56, L’Aquila-New Flying Balls 84-86, Amatori Pescara-Loreto Pesaro 76-71.

La classifica: Vigor Matelica 26; Loreto Pesaro, Recanati e Carver Cinecittà 22; Attila Porto Recanati e New Flying Balls 20; Esperia Cagliari, Bramante Pesaro e Stella Ebk Roma 18; Amatori Pescara 16; Stella Azzurra Viterbo 14; L’Aquila 12.

Play-in Out Centro: Vasto-Olimpia Castello 67-56, Roseto 2020-Ferentino 92-82, Senigallia-Mondragone 87-68, Valdiceppo-Pescara 77-64, Virtus Civitanova-San Paolo Ostiense 74-62, Palestrina-Teramo 77-86.

La classifica: Senigallia, Virtus Civitanova e Valdiceppo 26; Roseto 2020 e Teramo a Spicchi 24; San Paolo Ostiense e Vasto 22; Ferentino 20; Palestrina 16; Olimpia Castello 12; Mondragone 6,e Pescara 4.

Play-in Out Nordest: Cernusco-Jadran Trieste 59-76, Basket 2000-Jesolo 90-56, Montebelluna-Bologna 2016 81-82, San Bonifacio-Nervianese 95-83, Cremona-Petrarca 71-59.

La classifica: Jesolo, Basket 2000 e Bologna 2016 22; Blu Bergamo 20; Cremona, Cernusco, San Bonifacio, Petrarca e Nervianese 18; Jadran Trieste 14; Montebelluna 0.