New Flyng Balls e Cmo, unione a un passo

Mentre cala il sipario sul mese di giugno, si alza invece quello sul complesso proscenio delle ‘minors’ bolognesi, che in attesa della composizione dei nuovi campionati 2025/2026 (già pubblicate le Doa) sono al lavoro per la sessione di mercato estivo. In B Interregionale sono giorni caldissimi per il trittico formato da New Flying Balls, attorno ai quali si sta vociferando circa una possibile unione con la neopromossa Cmo Ozzano (in settimana si scioglieranno le riserve), Bologna 2016, che come preannunciato nell’ultimo mese potrebbe chiudere i battenti se non dovesse allinearsi il progetto di joint-venture sull’asse Bologna-Imola del presidente Rossano Guerri, e Olimpia Castello, che dopo l’ingaggio di coach Claudio Agresti e gli addii di ‘Slava’ Zhytaryuk e Jacopo Gianninoni è prossima all’annuncio di 4 nomi provenienti dall’area ozzanese-imolese. In serie C sono giorni di vampa in casa della Virtus Medicina, finalista della passata stagione contro Cmo Ozzano e fra le future aspiranti alla serie B. Dopo gli approdi di coach Alessio Agnoletti, che sarà coadiuvato in panchina da Stefano Borghi e Matteo Buscaroli, il club giallonero ripartirà dal binomio di lusso formato da Nunzio Corcelli e Marco Morara, cercando di mantenere il più possibile intatta l’ossatura dell’ultimo campionato. Dopo la salvezza occorsa a maggio nel primo turno playout contro Novellara, è al lavoro anche l’Sg Fortitudo del diesse Dorjan Tapia, che dopo le conferme di Federico Cinti, Alessandro Zanasi, Ludovico Lenzi, Federico Terzi, Alessandro Lanzarini, Iheb Ben Salem e Filippo Ranieri, ha salutato Federico Guazzaloca e Lorenzo Battilani: in biancoblù è in arrivo l’ex Bsl San Lazzaro Federico Pontieri, mentre si cercano un esterno e un lungo per completare la rosa. In casa Bsl infine, dopo la retrocessione in Divisione Regionale 1, continuerà il sodalizio con Pianoro per la crescita in un campionato senior delle migliori promesse: alla guida del progetto Arturo Bonazzi (responsabile generale) e Marco Munzio (responsabile tecnico).

In Dr1 si rifanno il vestito i Giardini Margherita del presidente Simone Motola, che dopo le conferme di coach ‘Jo’ Morra, Riccardo Bertacchini e Luca Argenti, attende gli arrivi degli ex Cmp Granarolo Luca Paoloni, Alessandro Brotza e Alessio Salicini, oltre a quelli di Federico Pini (Budrio) e Mattia Galvan (Voltone): al completamento della rosa mancano un regista, un esterno e un lungo. Si prepara alla nuova stagione anche il Voltone, che ha affidato la nuova squadra all’esperienza di coach Fabrizio Lanzi, al lavoro già da un mese con il gruppo e coadiuvato da Marco Umiltà e Paolo Arbitani. A Monte San Pietro entrano Andrea Marzatico (Anzola) e Simone Brunetti (Anzola), escono Nicolas Espa, Manuel Zanellati e Lorenzo Mondini, mentre si attende il ritorno dall’Erasmus di Francesco Bergonzoni.

A chiudere il quadro c’è la Vis Persiceto di coach ‘Gigi’ Sacchetti, che attende gli arrivi in biancoblù di Nicola Almeoni (Anzola), Federico Vivarelli (Medolla) e Simone Samoggia (Masi).