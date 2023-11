Nico Basket Femminile: Vittoria di Grinta e Cuore in Serie B

Nei giorni scorsi la Nico Basket femminile è tornata alla vittoria in serie B, battendo per 59-55 la Pallacanestro Femminile Firenze. Serviva come il pane la vittoria, dopo un periodo segnato da infortuni e attacchi influenzali. Le ragazze di coach Rastelli hanno strappato con grinta e cuore due punti che hanno un peso indecifrabile, perché ottenuti con una squadra forte e in salute, che sta esprimendo una bella pallacanestro. Non si è invece giocato l’ultimo match, causa inagibilità del campo, con le rosanero che avrebbero dovuto affrontare le fiorentine del Baloncesto.