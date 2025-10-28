Nicolai: "Sella, correggi gli errori": "Cremona più solida con Bortolin"

Dopo la sconfitta di sabato sera contro il Gruppo Mascio Bergamo, e con alle porte il match casalingo con la Juve Cremona, il gm biancorosso Renato Nicolai ha analizzato la prestazione della Sella Cento. "Abbiamo cominciato bene la partita, prendendo anche un bel vantaggio, poi Bergamo è rientrata grazie all’ottima percentuale nel tiro da tre punti, hanno segnato dei canestri difficili – spiega Nicolai –. Nella ripresa la partita è diventata una battaglia e alla fine gli orobici hanno meritato di vincere, anche se noi ce l’abbiamo messa tutta. Dopo essere stati a -10 siamo riusciti a rientrare ad un possesso di distanza, ma il Gruppo Mascio ha continuato a segnare dall’arco dei 6,75 con grande continuità: siamo riusciti a limitare Loro, ma Harrison e Hogue hanno fatto una buonissima prestazione, che è nelle loro corde visto che sono una coppia di assoluto livello per la serie A2. Purtroppo l’assenza all’ultimo momento di Berdini ci ha costretto ad avere una rotazione in meno e giocare senza il nostro play titolare è un problema, anche se Tanfoglio e Montano hanno disputato una buona partita.

Ci prendiamo quello di buono che abbiamo fatto in attacco e dovremo lavorare su quello che non ha funzionato in difesa, cercando di correggere gli errori che abbiamo commesso sabato, anche se bisogna sottolineare che non sempre le squadre avversarie tirano col 57% da 3 punti". Dopo l’analisi della sconfitta, ora attenzione sulla sfida di domani contro la Juvi Cremona, che domenica ha vinto a Pistoia.

"Con l’innesto di Bortolin adesso sono una squadra ostica, molto quadrata e lo stanno dimostrando con le vittorie delle ultime settimane; noi giochiamo in casa e quindi dobbiamo provare a vincere, anche se arriviamo stanchi perché sabato sera è stata una partita molto tosta e dispendiosa dal punto di vista fisico, affrontata con una rotazione in meno. Cremona ha avuto un giorno in meno per riposare, quindi più o meno saremo alla pari da questo punto di vista. Ci dobbiamo concentrare sulla nostra prestazione, sulle cose che non sono andate bene: nelle ultime partite abbiamo subito i roll profondi dei lunghi fisici e prestanti atleticamente, dovremo giocare una partita solida e consistente. Cremona ha due buoni americani che dovremo cercare di limitare, è una squadra che gioca bene e trova protagonisti diversi anche nei giocatori italiani. Giochiamo alla Baltur Arena e dovremo fare valere il fattore campo, sono fiducioso, anche se sarà una partita complessa". In questi giorni Berdini è stato sottoposto ad esami ed accertamenti: se gli esami non riscontrano problematiche particolari, il play dovrebbe essere a disposizione contro Cremona, anche se la sua condizione verrà monitorata fino alla palla a due di domani sera.

Michele Ferioli