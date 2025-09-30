Nicolai: "Sella, serve un altro atteggiamento": "La squadra non deve smettere di lottare"

Dopo la netta sconfitta interna contro Torino, è il gm biancorosso Renato Nicolai a fare il punto in casa Benedetto XIV Cento.

Domenica è stata troppo sottotono la prestazione della Sella, oppure è merito della buonissima partita giocata da Torino?

"Penso che sia un mix di entrambe le cose, Torino sicuramente ha giocato una partita solida e ha meritato di vincere, sono venuti a Cento con la testa giusta e lo hanno fatto vedere sin dai primi possessi. Noi, nonostante avessimo fatto una buona settimana di allenamenti, siamo entrati in campo con poca concentrazione e l’atteggiamento di chi magari è convinto di poter fare una buona prestazione, invece non è successo".

Cento non ha mai dato l’impressione di poter spostare l’inerzia a proprio favore.

"È vero ed è parte del ragionamento appena fatto: l’atteggiamento iniziale non è stato buono, avevamo la convinzione di poter far nostra la partita invece è mancata l’applicazione difensiva. Poi non siamo più riusciti ad invertire il trend, siamo entrati in un loop negativo un po’ come ci succedeva lo scorso anno, in cui ognuno giocava per sé stesso e smettevamo di muovere il pallone e giocare insieme. La cosa che non deve succedere è quella di smettere di giocare, come è successo nell’ultimo quarto, anche se le cose non vanno bene dobbiamo continuare a giocare, a lottare qualsiasi sia il punteggio".

Le basse percentuali nel tiro da 3 punti sono frutto di una serata no, oppure sono conseguenza di cattive scelte offensive?

"Indubbiamente sono stati tiri costruiti male perché abbiamo girato poco la palla e fatalmente arrivavamo a tiri preparati male con la difesa addosso, nonostante ci fossimo allenati bene in settimana non abbiamo messo in pratica il piano partita, abbiamo mosso poco e male la palla in attacco".

Domenica avete subito molto a rimbalzo: è una questione di stazza, oppure avete lavorato male in questo fondamentale?

"Direi entrambe le cose: in alcuni ruoli ci mancano un po’ di centimetri e abbiamo subito la fisicità di Torino, ma è mancata anche la giusta attitudine, figlia dell’atteggiamento iniziale. Siamo una squadra che deve lottare col coltello tra i denti, il nostro obiettivo è la salvezza, quindi dobbiamo sempre dare il 100% di noi stessi. Come ha dichiarato il coach nella conferenza stampa post partita, è importante che ci serva di lezione".

Che partita sarà venerdì?

"Mestre è una squadra ben costruita e ben allenata da Ferrari, sono giovani ed hanno entusiasmo e fiducia dopo la prima vittoria in campionato. Curry è un giocatore molto interessante, mi aspetto una partita con un alto numero di possessi. Noi dovremo essere umili, consapevoli di essere una buona squadra, ma col giusto atteggiamento".

Michele Ferioli