Niente impresa per il Consorzio Leonardo. Bakovic e Gallo mettono le ali a Latina

BENACQUISTA A. 84CONSORZIO LEONARDO 77

BENACQUISTA ASSICURAZIONI LATINA: Di Emidio 7, Chiti 5, Maiga 5, Sacchetti 6, Nwohuocha 10; Simonetti 5, Gallo 21, Cipolla 3, Bakovic 20, Pellizzari 2 Palombo, Zappone. All. Gramenzi

CONSORZIO LEONARDO QUARRATA: Molteni 12, Calabrese 12, Regoli 11, Angelucci 21, De Gregori 11; Coltro 1, Prenga 2, Scandiuzzi, Novori, Tiberti ne, Mongelli ne. All. Tonfoni.

Arbitri: Picchi, Di Gennaro, Servillo.

Parziali: 25-23, 39-40, 67-58.

Non trova i primi due punti lontano da casa il Consorzio Leonardo Dany Quarrata. Al Palasport di Cisterna di Latina è la Benacquista Assicurazioni a esultare, aggiudicandosi il match col risultato finale di 84-77. Il primo tempo é stato caratterizzato da un grande equilibrio che ha portato le squadre alla pausa lunga sul 39-40. A inizio terzo quarto arriva il break che decide la partita. I pontini alzano i giri del proprio attacco, cercando Nwohuocha ma soprattutto Bakovic con degli alto-basso letali che producono punti e mettono in una delicata situazione falli i lunghi dei mobilieri. Coach Tonfoni é costretto ad abbassare per diversi minuti il proprio quintetto e Latina, che è solita alzare il ritmo tirando tanto da fuori, rimane lucida, continuando a martellare nell’area pitturata. Quarrata inizia l’ultimo quarto sotto di nove punti, un divario che non riuscirà più a colmare nonostante la continuità offensiva del duo Calabrese-Angelucci, capace di segnare 40 dei 77 punti finali.

In casa biancoblu segnali confortanti ancora una volta dal quintetto che per la seconda partita consecutiva, trova la doppia cifra in ogni elemento. Ciò che sta venendo meno, complice l’assenza di un giocatore importante come Tiberti, é il rendimento della panchina: solo 3 punti segnati, un fatturato davvero troppo povero per poter pensare a un’impresa sul campo di una squadra attrezzata e allenata bene da un tecnico-maestro come Franco Gramenzi. Sotto questo aspetto ha trovato invece tantissima sostanza con la fisicità di Bakovic e la regia di un sontuoso Gallo la formazione nerazzurra. Il prossimo appuntamento per i mobilieri é in programma domenica alle 18 contro una Pielle Livorno lanciata dopo la vittoria ottenuta al supplementare contro Casoria.

Leonardo Meacci