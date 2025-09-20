Niente lungo per l’Estra Pistoia. Ma Dellosto offre opzioni in più

Sul gong dei tesseramenti per la trasferta inaugurale di domani a Verona, il Pistoia Basket non chiude per il lungo tanto desiderato ma comunque "allunga" il roster. Nicolò Dellosto è un nuovo giocatore biancorosso. Nato a Trieste il 4 giugno 2000, 201 centimetri per 98 kg, dopo aver svolto la trafila di settore giovanile nell’Azzurra Basket Trieste (come i suoi compagni di squadra Gallo e Stoch) e nella Servolana, nel 2016 si trasferisce alla Pallacanestro Reggiana dove porta a termine il suo percorso da Under. Nel 2019/20 passa alla Fortitudo Bologna, in serie A, dove ci rimane per due stagioni; dopo quest’avventura, passa in A2 difendendo i colori del Kleb Ferrara. Nel 2022/23 l’opportunità di tornare in Serie A con Napoli Basket e, successivamente, torna ancora in A2 a Chiusi. Infine, nella scorsa stagione è stato protagonista nella promozione dalla serie B alla A2 della Pallacanestro Roseto. Dellosto si stava allenando, da aggregato, con Estra Pistoia oramai da un mese. La dirigenza biancorossa ha dunque scelto la via della continuità.

"Sono entusiasta di entrare a far parte stabilmente della squadra e di vestire i colori storici di questa maglia – afferma Dellosto – in questo mese di preparazione mi sono sentito subito accolto positivamente da tutto l’ambiente, sono molto contento di questa possibilità che mi è stata data e ringrazio la società per la fiducia. Il mio obiettivo, adesso, è quello di mettermi al servizio della squadra e di portare il mio contributo al risultato comune. Inoltre sono onorato di tornare a giocare in Serie A2 e, farlo con questa canotta, rappresentata una motivazione in più per dare il meglio ogni giorno".

Un innesto che potrà dare una mano alla squadra di Della Rosa soprattutto in questo momento visto le assenze pesanti di Zanotti e Benetti, ma che, poiché non si tratta di un lungo, non potrà essere l’unico. L’Estra deve assolutamente continuare a sondare il mercato alla ricerca di un giocatore che possa sostituire li lungodegente Benetti, ricerca non facile sia a livello tecnico che soprattutto umano, sperando – come sembra dalle ultime indiscrezioni – che Zanotti possa rientrare prima possibile. E’ piuttosto evidente che il roster pensato e costruito ad inizio stagione ad oggi non sia più lo stesso ed è altrettanto evidente che ci sia bisogno di ritrovare la quadra pensata all’inizio. Il mercato, come ha affermato il direttore tecnico Alberto Martelossi, non offre grandi opportunità perché ad oggi i giocatori liberi sono pochi e quelli che ci sono non hanno evidentemente le caratteristiche richieste (tecniche ed ’economiche’) da Pistoia.

Rimarebbe comunque sempre in piedi la pista che porta a Leo Menalo, ala grande croata ma di formazione italiana, di proprietà della Virtus Bologna, che potrebbe rappresentare il profilo giusto per l’Estra, ma a quanto sembra ci sono ancora alcuni aspetti da limare primo fra tutti l’effettiva volontà del giocatore di sposare il progetto biancorosso.

Maurizio Innocenti