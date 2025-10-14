Niente sorrisi per Endiasfalti e Valentina’s

Endiasfalti Agliana beffata, Valentina’s Camicette Bottegone dai due volti. Nella 3a giornata del girone d’andata del campionato di serie C, l’Endiasfalti cede 81-80 (parziali 18-19, 39-47, 59-65) a Fucecchio, mentre la Valentina’s Camicette cade pesantemente, 84-66 (parziali 16-15, 35-32, 66-49) a Prato sponda-Union Basket. Agliana non riesce a dare il colpo di grazia alla gara e si vede sfuggire dalle mani i 2 punti. Dopo una partita condotta per trentanove minuti e cinquantasette secondi, i neroverdi di coach Gambassi hanno dovuto arrendersi alla tripla della vittoria dei padroni di casa. Un vero e proprio fulmine a ciel sereno per l’Endiasfalti, che si è trovata sul +9 a un minuto e mezzo dalla sirena. Questo il tabellino di Agliana: Zaccariello 11, Bacci 11, Nesi 12, Lucchesi 2, Benvenuti 2, Bonistalli 2, Manetti 2, Rossi 18, Giannini 20, ne. Mucci, Baroncelli.

Con la squadra finalmente al completo, seppur con qualche giocatore non al top della condizione, la Valentina’s Camicette gioca due quarti alla pari contro una delle grandi del campionato, ma nella ripresa si disunisce, subendo 31 punti nel terzo periodo. Questo il tabellino di Bottegone: Magnini 1, Mucciola 3, Biagi 10, Cantone 9, T. Milani, Mati 11, Cukaj G. 14, Rocco, Cukaj E., Giusti, Iannello 16, Santi 2.

Gianluca Barni