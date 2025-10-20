"Noi bravi a tenerli sotto media e a contenere il loro play Robinson"

Dopo la vittoria in rimonta contro la Liofilchem Roseto, un soddisfatto coach Di Paolantonio ha analizzato la prestazione della sua squadra. "I ragazzi sono stati bravissimi, abbiamo fatto la partita che volevamo giocare per tutti i 40 minuti, abbiamo tenuto a 75 punti una squadra che di media ne segnava 86,2, siamo rimasti nel piano partita preparato col mio staff per tutto l’incontro, limitando un giocatore pericoloso come Robinson che abbiamo tenuto a 9 punti quando abitualmente ne segna 18, ma abbiamo contenuto anche i suoi assist, che sono stati 6 invece dei soliti 8,2. Ovviamente per fare questo ci siamo scoperti su altri giocatori: Cannon ci ha fatto molto male in post basso, ma rimanendo fedeli al piano partita e trovando alcuni canestri in transizione e coi piedi per terra, siamo riusciti a fare il break e a vincere la partita. Siamo molto soddisfatti di aver fatto nostro questo scontro diretto, è una vittoria molto importante, sono molto contento anche per la tripla finale, che ci ha dato il +11 nello scontro diretto. Adesso recuperiamo energie e poi prepariamo il prossimo impegno. Dobbiamo avere fiducia nei nostri mezzi, ci stiamo allenando bene, prepariamo le partite molto bene, le giochiamo bene quindi dobbiamo essere soddisfatti del lavoro svolto fino ad ora e continuare così. Anche se commettiamo errori, sbagliamo tiri anche facili, perdiamo palloni, dobbiamo avere fiducia, dobbiamo crederci perché se restiamo nel piano partita, nel solco del lavoro che facciamo in palestra, poi alla fine riusciamo a spuntarla come successo stasera. Il campionato è durissimo, oggi abbiamo un record del 50% che è fondamentale per noi per proseguire con fiducia nel nostro percorso".

Michele Ferioli