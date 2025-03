"Noi bravi a tornare a contatto, restiamo in vantaggio sulle rivali"

Dopo i blitz ad Avellino e Livorno, Cento torna a fermarsi lontano dalla Baltur Arena, laddove nelle ultime settimane si era guadagnata uno status di tutto rispetto, espugnando alcuni dei parquet più ostici della lega. Cosa che invece ai biancorossi non è riuscita al PalaBertocchi, che si conferma ostico anche per i ragazzi di Di Paolantonio, nella serata che potrebbe aver consegnato la salvezza in anticipo ad Orzinuovi, rigenerata dal secondo ciclo Ciani.

"Non si può vincere sempre, pur venendo da un ottimo periodo, soprattutto in trasferta – così Di Paolantonio nel post-gara –. Comunque ci abbiamo provato, ed è questa la cosa più importante. Nell’arco di tutta la partita non abbiamo mai mollato, trovando le contromisure adatte anche in corso d’opera, rispondendo ai loro break. A partire dal primo quarto, quando non segnavamo neanche con la matita, ma siamo stati comunque in partita, mentalmente e rimanendo solidi".

A Cento, questa volta, non sono bastati i 27 del solito Davis, coadiuvato ieri da un Devoe in gran spolvero, con 18 punti da ex, a cercare di farsi rimpiangere. L’ago della bilancia è però stato Williams, dominante, in lungo e in largo. Nonostante tutto, la Sella si è costruita fino in fondo le occasioni per riaprirla.

"Siamo comunque sempre tornati a contatto, per questo sono molto orgoglioso della prova di carattere che hanno offerto i ragazzi. E poi sono contento dei risultati degli altri campi: è passata un’altra giornata e anche se non siamo riusciti a portare a casa i due punti, abbiamo mantenuto il vantaggio sulle inseguitrici. Ora ci rimettiamo a lavorare, per provare a vincere la prossima".

g.p