Non c’è tregua per Chiusi, trasferta a Caserta. Coach Zanco: "Abbiamo gran voglia di rivalsa"

Non c’è un attimo di sosta per l’Umana Chiusi che, questa sera alle 21, scende in campo al PalaPiccolo di Caserta nel match valido per la sesta giornata del campionato di Serie B. Obiettivo dei Bulls è dimenticare il ko interno subito mercoledì sera contro Ferrara, anche se la missione sarà tutt’altro che facile per la squadra allenata da Nicolas Zanco. Caserta è infatti prima in classifica a punteggio pieno, ha il miglior attacco del campionato e la seconda miglior difesa del torneo. "Non c’è tempo per rimuginare al passo falso con Ferrara – ha detto coach Zanco (nella foto) nella conferenza stampa della vigilia -: il calendario è talmente fitto che dobbiamo avere subito la testa sulla partita successiva. Affrontiamo una signora squadra che ha avuto un inizio di campionato molto positivo. Da parte nostra c’è grande voglia di rivalsa dal punto di vista emotivo. Anche se il tempo è poco proveremo a cercare qualche variante del nostro gioco – ha proseguito il tecnico biancorosso -. Dovremo essere concentrati: Caserta ha trovato un grande riferimento interno con Radunic, forse il miglior lungo del campionato. Hanno esterni bravissimi e, più in generale, è una squadra molto attrezzata che se si accende può essere molto pericolosa – ha detto ancora Zanco -. Coach Lino Lardo ha una zona 3-2 molto efficace e gioca con meccanismi ben rodati. Hanno molti punti di forza, dovremmo provare a togliergli delle certezze in tal senso".

Al di là delle difficoltà dell’incontro, Chiusi deve anche proseguire nel proprio percorso di crescita. "Dobbiamo avere continuità nel cercare di dare una struttura alla nostra squadra – ha detto Zanco -. Abbiamo già cambiato faccia più volte nonostante siamo solo all’inizio dell’anno ma bisogna costruire una maggiore solidità difensiva perché stiamo subendo troppi punti. Le partite con Caserta e Virtus Roma ci diranno molto di più del livello di squadra che siamo: sono convinto che con la mentalità giusta non dobbiamo temere nessun avversario. Per essere al 100% secondo me ci vorranno ancora due-tre settimane – ha aggiunto Zanco -. Dobbiamo toglierci un paio di turni infrasettimanali dalle gambe viste anche le rotazioni ridotte e costruire la nostra identità con l’assetto nuovo. Quanto fatto finora ci ha portato a cogliere due vittorie importanti ma allo stesso tempo avere alcune difficoltà a livello tattico ed emotivo contro Ferrara – ha concluso il coach dell’Umana -. Imparare da queste situazioni e lavorare ogni giorno per dare la struttura migliore a questa formazione". Pietro Rodia di Avellino, Cosimo Schena di Castellana Grotte, Pierluigi Collura di Roma gli arbitri dell’incontro.

