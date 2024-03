"Note di Siena e Vismederi Costone trionfano: verso la promozione in B Interregionale"

Il turno infrasettimanale ha sorriso sia alla ‘Note di Siena’ Mens Sana che alla Vismederi Costone, che hanno portato a termine due battaglie sportive incredibili spuntandola nel finale. Due successi pesantissimi che proiettano le due formazioni senesi in pole position per restare nelle prime quattro e dunque giocarsi poi la promozione in B Interregionale ai playoff. Partendo dalla formazione di Betti, anche la corazzata Prato, con un roster composto in gran parte da professionisti e costruita per salire al piano di sopra, ha ceduto alla legge del PalaEstra, dove Tognazzi e compagni sono imbattuti in stagione (considerando anche le prime gare di ‘esilio’ al Cus) nonostante un inizio con le polveri incredibilmente bagnate. "Siamo davvero felici per la prestazione e per i due punti. Temevamo di arrivare più stanchi a questa partita dopo il grande sforzo fatto a San Vincenzo pochi giorni prima ma dal secondo quarto in poi abbiamo visto che le energie ce le avevamo eccome e che ce la saremo giocata fino alla fine". Così il play biancoverde Alessandro Brambilla al termine della sfida di mercoledì. "Dopo gli infortuni della prima fase in queste due partite avevo una voglia di giocare incredibile e di dimostrare che potevo starci e dare una mano anche in difesa. Sono quindi troppo felice prima di tutto per la vittoria e poi per essere tornato in gruppo". Anche in casa Costone l’entusiasmo è alle stelle dopo la vittoria arrivata ad Agliana grazie alla bomba di Banchi sulla sirena. "E’ stata una partita davvero durissima – le parole di coach Maurizio Tozzi -. Complimenti ai nostri avversari per l’ottimo inizio gara, dominante e travolgente con ritmo, qualità e una super prestazione di Bacci confortato da tutta la squadra. Abbiamo quindi iniziato fortemente ad handicap, poi abbiamo sistemato le cose in difesa e abbiamo preso un margine importante ma raggiunto il massimo vantaggio non siamo stati capaci e lucidi nel congelare la partita anche per merito loro. È una vittoria però pesantissima per la classifica. Tutte le partite nella seconda fase saranno così – ha concluso l’allenatore gialloverde - bello vedere la gioia nei ragazzi a fine gara. Anche loro hanno la giusta la consapevolezza di quanto sia difficile questo campionato nel quale ogni punto vale oro". Adesso per entrambe testa al derby di domenica alle 18 al PalaOrlandi, che si preannuncia sold out.

Guido De Leo