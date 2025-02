Note di Siena Mens Sana e Stosa Virtus pronte a ripartire. Tra una settimana si fa sul serio! L’obiettivo è la salvezza

Inizia tra sette giorni esatte l’avventura nel girone play-in out di serie B Interregionale per la Note di Siena Mens Sana chiamata a resettare in fretta le scorie per come si è conclusa la prima fase e a ripartire subito per non mettere a rischio la permanenza nella categoria. I biancoverdi sabato prossimo alle 21 avranno subito un battesimo di fuoco visto che esordiranno in casa del Don Bosco Crocetta a Torino per la prima partita delle dodici in programma nella seconda fase. I piemontesi al momento guidano il raggruppamento con 16 punti, proprio davanti ai biancoverdi che di punti se ne portano dietro 14. Poi Spezia, Legnaia, Stosa Virtus e Campus Varese a quota 12; Gallarate Collegno e Genova a 10, Cecina a 6, Castelfiorentino con 4 mentre chiude la parziale classifica Serravalle con 2 punti. Per la formazione di Betti partire bene sarebbe fondamentale e darebbe subito una spallata la girone al termine del quale solo le prime tre sono salve direttamente mentre tutte le altre ad eccezione dell’ultima (che retrocede in C regionale subito) dovranno sudarsi la permanenza nel quarto torneo nazionale attraverso gli spareggi. "Sappiamo che sarà un girone tosto e che ogni gara sarà se non decisiva quasi per evitare i playout – aveva detto l’allenatore della Mens Sana Paolo Betti -. Le trasferte sono molte lunghe cosa che ovviamente vale anche per chi verrà a giocare in casa nostra. Sono tutte finali e dovremmo approcciarle con la giusta mentalità consci del fatto che non sarà facile ma anche delle nostre potenzialità". Lo stesso Betti che potrebbe accogliere nelle prossime ore un nuovo elemento nel roster per la seconda fase. Resta infatti probabile la sostituzione di Neri, ormai out per tutto il resto della stagione, con un giocatore dalle caratteristiche simili ovvero che possa giocare da ala piccola ma eventualmente fornire supporto ai lunghi. Tornando al calendario, la Mens Sana al momento dovrà giocare le prime quattro giornate di sabato a meno di spostamenti per problematiche legate agli impianti. Sabato 22 febbraio infatti Pannini e compagni attendono al PalaEstra alle 20,30 Campus Varese, per poi giocare il 1 marzo a Serravalle e l’8 con Gallarate. Poi il turno infrasettimanale del 12 a Collegno ed infine la prima gara domenicale, il 16 marzo con Genova alle 18 in Viale Sclavo.

Guido De Leo