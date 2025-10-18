Npsg sfida la ’corazzata’. Match difficile a Garlasco: "Fiducia nei nostri giovani»

Prima trasferta stagionale per la Npsg Elettrosistemi La Spezia che nella seconda giornata del campionato di volley maschile di Serie B, stasera alle 20.30 sarà ospite, del Volley 2001 Garlasco, formazione fortissima allestita per puntare al salto di categoria. I lombardi al debutto hanno avuto la meglio in rimonta al tie-break sull’ottimo Tomcar, dando subito dimostrazione delle potenzialità di un gruppo che può contare su atleti del calibro di Puliti, Malvestiti, Baratti, Starace, Fontana e Piccinini, In più la società vanta anni di frequentazione in categorie superiori con un’organizzazione capillare ed efficiente e con un pubblico sempre numerosissimo. "Tutte queste considerazioni su dati oggettivi – spiega il Gm Beppe Tartaglia – danno la misura della difficoltà di questa trasferta in terra pavese. Dopo il nostro positivo esordio contro il Mondovì lo staff ha torchiato i ragazzi per continuare il percorso di crescita del team e soprattutto degli elementi più giovani". Tutti abili ed arruolati gli spezzini, pronti a dare il massimo sul campo alla ricerca di un risultato positivo. A completare il turno saranno i seguenti match: Limbiate-Ciriè, Mondovì-Albisola, Saronno-Malnate, Volley Parella-Novi, Caronno-Diavoli Rosa Mb e Res Como-Tomcar.

Al via stasera il campionato di C femminile, la prima a scendere in campo sarà la Rainbow Volley La Spezia che stasera alle 19 sarà ospite al ’Don Gnocchi’ di Lavagna dell’Admo Volley. Trasferta anche per il Colombiera che se la vedrà contro le locali del Celle Varazze stasera alle 21 a Celle Ligure. Esordio casalingo impegnativo per la Pallavolo Futura che stasera alle 21 affronterà alle palestre di Ceparana l’ambizioso Volare Volley di Arenzano. "Le avversarie, al secondo anno di militanza in categoria, l’anno scorso hanno concluso la stagione al quinto posto – precisa il dirigente Paolo Pascucci - dopo il cambio in corsa della guida tecnica, affidata al decano degli allenatori liguri Marco Pontacolone, che aveva portato ad una accelerata nel finale tanto da fermare la cavalcata proprio delle bolanesi che avevano ottenuto undici vittorie consecutive. In più si sono rafforzate con un palleggiatore e una banda provenienti dal Celle in B2, un opposto dal Golfo Diana ed un centrale dall’Albaro". Altre gare: S.Sabina-Villa Levi, Cogovalle-Campomorone, Albaro-Wonder Normac e Tigullio-Quiliano. Il sipario si alzerà anche sul campionato di serie D (girone B) con il Volley Santo Stefano impegnato al ’PalaConti’ contro il Volleyscrivia oggi alle 17. Al debutto l’Elsel Scuola Spezia che al palazzetto di Riccò del Golfo ospiterà il Paladonbosco stasera alle 20. La squadra del patron Vidardo Panciroli, guidata da coach Andrea Boschi, proverà ad iniziare con il piede giusto la nuova avventura dopo la meritata promozione della scorsa annata. Altri match: Audax Quinto-Cogovalle, Sestri-Normac, Pink Volley-Carasco e Serteco-Cus Genova.

Ilaria Gallione