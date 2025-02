NUOTO. Bronzo per la Chimera al ChiantiSwim

Terzo posto per la Chimera Nuoto al secondo trofeo ChiantiSwim. Venticinque ori, quattordici argenti e otto bronzi è il palmares finale degli atleti e delle atlete della società aretina che, accompagnati dagli allenatori Marco Licastro e Adriano Pacifici, sono scesi in vasca a San Casciano in Val di Pesa con ottimi risultati e con positive prestazioni cronometriche a confronto con diciassette squadre di tutta la penisola. Le quarantasette medaglie complessive della Chimera Nuoto sono valse il posto sul podio e, soprattutto, hanno permesso allo staff tecnico di cogliere buone indicazioni in vista dei prossimi Campionati Regionali Giovanili Invernali che configurano uno degli appuntamenti più importanti della prima parte di stagione. Tra i protagonisti del ChiantiSwim sono rientrati Sergio Gramma del 2007 e Sofia Napoli del 2010 che sono arrivati, rispettivamente, al primo e al secondo posto nell’impegnativa sfida Australiana che prevede una gara dove, ogni 50 metri, viene cambiato lo stile di nuoto.