Nuovo Basket Altopascio contro Massa: finale play-off con vantaggio del campo

Alla fine il primo posto è salvo. Con il recupero a Pisa per la famosa partita rinviata per impraticabilità del parquet, praticamente inutile, a meno che non lo si voglia intendere come un proficuo allenamento. Sarà Nuovo Basket Altopascio (targata Marex SBL), con il vantaggio del fattore campo, contro Massa, la finale play-off. Si parte alle 19 di domenica 18 maggio, ritorno nella città apuana il 25 ed eventuale spareggio di nuovo nella cittadina del Tau, al "Palabox" di via Marconi, il 1° giugno.

Coach Andrea Nicolosi (foto), fa il punto della situazione. "E’ stato – afferma il tecnico – un campionato molto lungo: solo due squadre potevano accedere alla finale e, quindi, esserci arrivati non era affatto scontato. Per questo devo fare i complimenti ai ragazzi".

"Arriviamo a questo appuntamento consapevoli delle nostre capacità – aggiunge Nicolosi – , ma voglio sottolineare come i miei giocatori sanno che sarà dura, lavorano per migliorare. Massa ha dimostrato le sue qualità, ha ottime individualità che hanno militato in “C”, come Riccardi e Raffaelli. Poi Torre Santacroce, Buffoni, Donnini (un prospetto del 2005 che nel doppio utilizzo sta facendo i play-off con Carrara). Sarà una finale equilibrata che si deciderà sui piccoli particolari. Dobbiamo avere pazienza, non si sbloccherà tutto subito. Fisicamente arriviamo bene, stiamo recuperando dopo una stagione lunga e stressante. L’unico assente sarà Del Frate, reduce da un brutto infortunio a un ginocchio. Però c’è entusiasmo, determinazione e volontà di fare bene".

In regular season un successo a testa, con blitz risicato altopascese a Massa e vittoria larga, invece, degli apuani al "Palabox" di via Marconi. I rosablu sono ritornati a giocare effettivamente in casa, dopo anni di migrazioni, visto che al "Palabox" si può giocare in "DR3", ma non in categorie superiori.

Mas. Stef.