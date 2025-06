Nuovo Basket Altopascio trionfa in Divisione Regionale 2: vittoria all'overtime contro Massa

Una bella impresa. Con la festa finale, il classico taglio come ricordo di un pezzo della retìna del canestro; ma anche la gioia genuina di tutti i giocatori e dei tifosi rosablu. Non sono mancati gesti da libro "Cuore", gli abbracci tra chi ha vinto e chi ha perso. Molta sportività, come dovrebbe sempre accadere.

Altopascio e Massa hanno dominato la stagione e si sono giocati la promozione. Nuovo Basket Altopascio sponsorizzato Marex è salito in Divisione Regionale "2", aggiudicandosi lo spareggio di gara tre al "Palabox" di Altopascio, all’overtime, dopo una gara pazzesca: 22-21, 33-32 e 50-49 i parziali che spiegano l’equilibrio. Due giocate di Ciervo e un Bonari strepitoso: 23 punti, decisivi.

Coach Andrea Nicolosi, che rimarrà alla guida della storica franchigia del presidente Gaia Stefanini, rivive gara tre e il supplementare. "Abbiamo mantenuto la calma – afferma il tecnico – ed è stata la chiave decisiva. Era facile perdere la testa con gli avversari che hanno messo la “punta” avanti all’ultimo minuto. Lì l’ho vista brutta pure io; poi serve anche la fortuna, ad esempio quando ho indovinato i cambi e ho spaccato la partita. Mi è servita l’esperienza con Luca Andreoli a Lucca, mi ha fatto crescere tantissimo. Prima le partite le vivevo con ansia. Il tecnico deve mantenersi sempre lucido. Il ragazzo che allena Massa l’ha vissuta con maggiore enfasi, ma ha appena 25 anni, primo anno che allena. C’è da capirlo".

"E’ andata bene – conclude Nicolosi – , il merito va attribuito ai miei giocatori, sono loro che scendono sul rettangolo. Ora godiamoci la festa. La prossima settimana inizieremo a costruire il roster per la prossima stagione, possibilmente confermando lo “zoccolo duro” di questa".

Fin qui l’allenatore. Ricordiamo che Altopascio è al terzo campionato seniores vinto in cinque anni. In mezzo, l’autodeclassamento dalla "C" alla "DR3", il cambio ai vertici societari, dopo un quarto di secolo del mitico presidente Sergio Guidi. Adesso nuovi orizzonti.

Mas. Stef.