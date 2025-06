Nuovo progetto tecnico dei Blacks: Pansa allenatore, Garelli direttore tecnico

Giovani ambiziosi in campo e tanta esperienza nello staff tecnico e dirigenziale. Questa è la base del nuovo progetto tecnico dei Blacks che vede Lorenzo Pansa, esperto allenatore 43enne arrivato dall’A2 dove allenava a Vigevano, alla guida della squadra e Luigi Garelli passato dalla panchina alla scrivania dove ricoprirà il ruolo di direttore tecnico, abbandonando la carriera di coach dopo ben quarantasei anni.

"Vogliamo continuare un percorso iniziato nella scorsa stagione – afferma Cristian Fabbri, general manager del Raggisolaris Group –, cioè avere una squadra che possa essere un punto di riferimento per la serie B per ragazzi che vogliono fare un percorso di miglioramento di alto livello sia in prima squadra che nella Raggisolaris Academy. Per fare questo bisogna partire dalla società e dalle figure che devono essere super professionali e adatte al nostro progetto che è ancora più ambizioso del precedente e il nuovo ruolo di direttore tecnico di Garelli e l’arrivo di Pansa le riteniamo scelte perfette".

Pansa è dunque l’uomo giusto al posto giusto. "Ci sono motivi importanti che mi hanno fatto scegliere Faenza – spiega l’allenatore –. È un club che ogni anno ha provato a fare un passo in avanti, una cosa non comune nella pallacanestro, e si è arricchito con Garelli nel ruolo di direttore tecnico, perché al di là della stima che ho nei suoi confronti, credo che poche società siano strutturate con una figura tecnica simile di supporto e di appoggio per l’allenatore e per il club stesso. Fondamentale è anche la stessa visione di pallacanestro che ho con i Raggisolaris, ovvero essere ambiziosi lavorando con i giovani, strategia che non cancella assolutamente la voglia di competere. Scegliendo i ragazzi giusti e con un lavoro di qualità, si può ambire comunque ad un ottimo campionato".

Garelli è infatti un importante valore aggiunto per i Raggisolaris vista la sua esperienza pluriennale. "L’idea di diventare dirigente era già stata sviluppata la scorsa estate – sottolinea – e avrebbe dovuto prendere il via la prossima stagione, ma di comune accordo abbiamo deciso di anticiparla, perchè si sentiva l’esigenza di migliorare dal punto di vista societario. Sicuramente dopo quarantasei anni in panchina è una sensazione strana non allenare più, ma questo nuovo ruolo è molto stimolante e credo di poter dare un buon contributo in una piazza che consente di lavorare bene. Mi occuperò di tutto ciò che concerne la prima squadra, dando una mano a costruire il roster e nella gestione quotidiana dei rapporti all’interno dello staff e tra prima squadra e società".

Luca Del Favero