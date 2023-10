Nuovo stop per l’Use Rosa. Luce spenta a metà partita

FOXES GIUSSANO

63

USE ROSA SCOTTI

56

BASKET FOXES GIUSSANO: Diotti 6, Manzotti 10, Niedzwiedzka 21, Bonadeo 11, Gatti 7, Lussingoli 8, Colico C., Foschini, Crippa, Sorrentino, Colico Cr. n.r. All. Corno

USE ROSA SCOTTI: Castellani 20, Ruffini 5, Patanè 2, Stoichkova 5, Manetti 9, Miscenko 5, Merisio 6, Avonto, Villaruel 4, Antonini . All. Cioni

Arbitri: Giovagnini di Torino e Giordano di Gela

Parziali: 12-12; 21-26; 42-35

DESIO – Seconda sconfitta consecutiva per l’Use Rosa Scotti, condannata ancora una volta da un pesante black-out. Se a San Giovanni Valdarno fu un avvio disastroso (13-0 per Galli), stavolta la luce si è spenta al ritorno in campo dopo l’intervallo quando Giussano ha piazzato un terrificante 17-0 con la squadra di coach Cioni che riesce a segnare il primo canestro solo a 2 minuti dalla fine. Nonostante tutto, Castellani e compagne riescono a rientrare lottando punto a punto fino alla fine, ma anche nella fase decisiva viene a mancare la necessaria lucidità nel gestire i possessi che contano per assegnare i 2 punti. Nella prima frazione le biancorosse empolesi non riescono a capitalizzare in attacco quanto di buono fatto in difesa e al primo riposo il risultato è di totale parità: 12-12. Tanti errori al tiro anche nel secondo tempino, che vede comunque l’Use allungare con la tripla di Merisio sul 19-26, che diventa 21-26 all’intervallo lungo. Dopo l’intervallo, però, il team di Cioni sembra frastornato e scivola a -12 (38-26), prima che Ruffini provi a scuotere le compagne e Manetti cali la tripla finale del 42-35 con cui si chiude il terzo parziale. Nell’ultimo quarto arriva la reazione empolese con Castellani, Patanè e Manetti: -1 sul 42-41 e gara riaperta. Botta e risposta fino al 51-51, poi Giussano allunga di nuovo mentre 2 tiri liberi di Castellani riportano sotto l’Use (58-56), ma nei secondi finali le lombarde sono fredde dalla lunetta e portano a casa il successo. Insomma in casa Use c’è ancora tanto da lavorare, ma il campionato è appena all’inizio e il girone decisamente complicato.