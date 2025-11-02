Obiettivo due punti per la Tarros Spezia. Arezzo avversario da non sottovalutare

Ci sarà bisogno anche del calore dei propri tifosi per venire a capo di una gara non semplice per la Tarros, valevole per la 6ª di andata del girone C della serie B Interregionale, per conquistare due punti importanti. "Noi dobbiamo pensare a giocare come sappiamo – incalza subito Maurizio Caluri, direttore sportivo dei bianconeri – e non possiamo permetterci di fare regali a nessuno". Due squadre, Spezia ed Arezzo, che per certi versi si somigliano e difficili da affrontare essendo entrambe ‘tignose’, con la Tarros che ha forse sulla carta più rotazioni da spendere durante la gara rispetto ai toscani che proveranno a recuperare in extremis Michael Lemmi, la forte ala-pivot out per infortunio dalla gara interna contro Cecina di tre settimane fa, l’unica per altro vinta finora dai ragazzi di coach Alessio Fioravanti. Arezzo che peraltro giunge alla sfida odierna dopo aver provato ad impensierire Costone Siena, la capolista imbattuta del girone, arrivando al -3 e palla in mano a meno di 3’ dalla sirena. Il pezzo da ‘90’ degli amaranto è sicuramente Facundo Toia, il 31enne playmaker argentino giunto in Toscana a gennaio del 2023, ora anche capitano, che in queste stagioni ha sempre incantato in campo e sugli spalti dispensando il proprio sapere cestistico. "Lui è un gran giocatore, probabilmente il miglior playmaker del girone – ammette Caluri – : è indubbio che dovremo cercare di limitarlo". E poi c’è Edoardo Corradossi, la spumeggiante ala-piccola di 22 anni, giovanili a Firenze, la passata stagione in B Interregionale nella squadra umbra di Valdiceppo, che da ala-forte si è trasformato in un ottimo esterno da oltre l’arco. Pieri, il totem nel pitturato, e Pelucchini completano il quintetto.

La Tarros, che resta vigile sul mercato, arriva da una settimana positiva sebbene abbia dovuto saltare l’allenamento di mercoledì, visto che sul parquet dell’impianto di ‘via Parma’ si scivolava parecchio e quindi si è preferito non rischiare l’incolumità dei giocatori. Tutti abili ed arruolati per coach Gabriele Ricci, compreso Tristan Lamperi che giovedì sera in uno scontro fortuito in allenamento si è procurato una lesione al labbro che gli è costata ben 7 punti di sutura. "Abbiamo due focus – commenta Gabriele Ricci coach della Tarros – limitare Toia e perdere meno palloni in maniera banale, è’ inammissibile. Loro squadra solida, concreta. Mi aspetto una gara difficile, molto". Tarros Spezia-Arezzo è in programma al PalaSprint alle ore 18 con direzione di gara affidata a Vozzella di Genova e Fambrini di Lucca.

Gianni Salis