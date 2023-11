Occasione particolare e sentita. ’Pink Week’, anche a Cesena. Tutti uniti per una lotta comune

Lo sport è una delle migliori palestre di vita. Sui campi sportivi si insegnano valori e ideali che vanno ben oltre i risultati e che plasmano le ragazze e i ragazzi aiutandoli a imboccare la strada migliore per diventare donne e uomini. Nello sport si vince, si perde, si suda e si lotta, ma alla fine, uscendo dal campo, ci si stringe sempre la mano. Retorica? Mai, soprattutto ora, in un periodo così segnato dalle violenze di genere e dai comportamenti deviati di tanti adulti.

Con questo spirito la sezione regionale della Fip ha organizzato una serie di ‘Pink Week’ che si sono svolti da Piacenza fino alla Romagna, grazie ai responsabili provinciali minibasket e alle società ospitanti. Sono state coinvolte 700 ragazze, comprese quelle scese in campo a Cesena. Anche il minibasket ha voluto mandare un messaggio forte e chiaro contro ogni forma di violenza sulle donne. Il risultato è stata una giornata di allegria e di gioco per ribadire che le ragazze non sono seconde a nessuno e che il mondo de basket è con loro in ogni momento. "Come responsabile provinciale minibasket - ha detto Fulvio Neri - ringrazio le ragazze, gli istruttori, i genitori, le società e il comitato regionale sempre pronto a sostenere le iniziative in rosa, come gli sponsor. Ringrazio inoltre l’assessore allo sport Christian Castorri e la vice presidente del comitato regionale Emilia Romagna Michela Brunelli".

Luca Ravaglia