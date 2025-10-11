Acquista il giornale
Occasione Rbr: assenze pesanti per Mestre. Al Taliercio non ci saranno Stewart e Reggiani

La Dole ha l’obbligo di rialzarsi subito dopo il ko casalingo con Bergamo. Domani chance contro una neopromossa che però è in fiducia

di LORIANO ZANNONI
11 ottobre 2025
Davide Denegri, ciliegina del mercato estivo biancorosso, deve ancora incidere come il pubblico del Flaminio si aspetta da lui

di Loriano ZannoniAlzi la mano chi se l’aspettava. Rimini va al Taliercio e si trova davanti una Gemini Mestre che è a +2 sulla Rinascita dopo quattro giornate. Un po’ di demerito alla Dole, decisamente sotto il par al Flaminio, e tanto merito alla squadra di Ferrari, che da neopromossa ha centrato una tripletta dopo il ko all’esordio a Scafati. "L’obbiettivo rimane la salvezza", ha dichiarato lo stesso Ferrari già nel dopopartita di mercoledì a Ruvo, ma è chiaro che il bottino di 6 punti rimane lo specchio di un inizio eccellente.

Il tutto, almeno nelle ultime due partite, senza due pedine molto importanti. La prima è Wayne Stewart, americano preso per dare tanta sostanza in posizione di ala forte. Uno che conosce bene il clima della lotta salvezza e che, a Nardò, ha sempre contribuito in maniera pesante, aumentando il livello nei playout. Per lui 5 punti a Scafati, 12 con Roseto e poi lo stop. Per tamponare, dal mercato potrebbe arrivare il bulgaro Ivan Alipiev, già visto a Latina, ma è difficile che la strutturazione di squadra cambi già domani. L’altro assente eccellente è la guardia – ala Francesco Reggiani, elemento importante della rotazione nella scorsa stagione ma in tribuna nelle ultime partite. Da inizio campionato, a fare la voce grossa in attacco è stato soprattutto la guardia-ala Keshaun Curry, 19.5 di media col 42% da tre, con l’aggiunta anche di 6 rimbalzi e 4.8 assist. Il pericolo pubblico numero uno, di fatto uno degli stranieri partiti meglio in questa stagione di A2.

Il reparto esterni del quintetto mestrino è completato dal play classe 2004 Simone Valsecchi (7 punti) e dalla guardia Federico Bonacini (7.5). Senza Stewart, gli slot di ala grande e centro sono occupati da Simone Aromando e Lorenzo Galmarini, secondo e terzo marcatore di squadra con 10.5 e 9 punti. Attenzione alla doppia dimensione dei due, che in cooperativa raccolgono 11.8 rimbalzi e finora hanno tirato da tre per un impressionante totale di 10/13.

Nelle ultime due partite la Gemini ha ruotato sostanzialmente a otto, trovando prestazioni eccellenti da tutti i subentranti. Come la doppia – doppia da 10+12 a Ruvo per il centro camerunense Seraphin Kadjividi Boussounka, già visto alla Virtus Imola e presenza imponente coi suoi 2.13. Oppure la guardia Nicola Giordano, 15 punti nella vittoria su Cento, e il play Costantino Bechi, 8 di media con 4/5 totale dalla lunga distanza. Al di là dei numeri, occhio a un gruppo coeso e che sta procedendo sulle ali dell’entusiasmo dopo un inizio sfavillante. E, quando viaggi leggero, le percentuali al tiro salgono. Una cosa che non può dirsi per la Dole che, dopo i due ko casalinghi, ora affronterà il match con Mestre con tanta, tantissima pressione e l’obbligo di non sbagliare ancora un match sulla carta alla portata della truppa Dell’Agnello.

© Riproduzione riservata

