Occasione Rbr: assenze pesanti per Mestre. Al Taliercio non ci saranno Stewart e Reggiani

di Loriano ZannoniAlzi la mano chi se l’aspettava. Rimini va al Taliercio e si trova davanti una Gemini Mestre che è a +2 sulla Rinascita dopo quattro giornate. Un po’ di demerito alla Dole, decisamente sotto il par al Flaminio, e tanto merito alla squadra di Ferrari, che da neopromossa ha centrato una tripletta dopo il ko all’esordio a Scafati. "L’obbiettivo rimane la salvezza", ha dichiarato lo stesso Ferrari già nel dopopartita di mercoledì a Ruvo, ma è chiaro che il bottino di 6 punti rimane lo specchio di un inizio eccellente.

Il tutto, almeno nelle ultime due partite, senza due pedine molto importanti. La prima è Wayne Stewart, americano preso per dare tanta sostanza in posizione di ala forte. Uno che conosce bene il clima della lotta salvezza e che, a Nardò, ha sempre contribuito in maniera pesante, aumentando il livello nei playout. Per lui 5 punti a Scafati, 12 con Roseto e poi lo stop. Per tamponare, dal mercato potrebbe arrivare il bulgaro Ivan Alipiev, già visto a Latina, ma è difficile che la strutturazione di squadra cambi già domani. L’altro assente eccellente è la guardia – ala Francesco Reggiani, elemento importante della rotazione nella scorsa stagione ma in tribuna nelle ultime partite. Da inizio campionato, a fare la voce grossa in attacco è stato soprattutto la guardia-ala Keshaun Curry, 19.5 di media col 42% da tre, con l’aggiunta anche di 6 rimbalzi e 4.8 assist. Il pericolo pubblico numero uno, di fatto uno degli stranieri partiti meglio in questa stagione di A2.

Il reparto esterni del quintetto mestrino è completato dal play classe 2004 Simone Valsecchi (7 punti) e dalla guardia Federico Bonacini (7.5). Senza Stewart, gli slot di ala grande e centro sono occupati da Simone Aromando e Lorenzo Galmarini, secondo e terzo marcatore di squadra con 10.5 e 9 punti. Attenzione alla doppia dimensione dei due, che in cooperativa raccolgono 11.8 rimbalzi e finora hanno tirato da tre per un impressionante totale di 10/13.

Nelle ultime due partite la Gemini ha ruotato sostanzialmente a otto, trovando prestazioni eccellenti da tutti i subentranti. Come la doppia – doppia da 10+12 a Ruvo per il centro camerunense Seraphin Kadjividi Boussounka, già visto alla Virtus Imola e presenza imponente coi suoi 2.13. Oppure la guardia Nicola Giordano, 15 punti nella vittoria su Cento, e il play Costantino Bechi, 8 di media con 4/5 totale dalla lunga distanza. Al di là dei numeri, occhio a un gruppo coeso e che sta procedendo sulle ali dell’entusiasmo dopo un inizio sfavillante. E, quando viaggi leggero, le percentuali al tiro salgono. Una cosa che non può dirsi per la Dole che, dopo i due ko casalinghi, ora affronterà il match con Mestre con tanta, tantissima pressione e l’obbligo di non sbagliare ancora un match sulla carta alla portata della truppa Dell’Agnello.