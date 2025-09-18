Occhio alla coppia Usa del Bitola. Oradea con l’ex Eurolega Bandja Sy

Prenderà il via domani, alle 15.30 sul parquet della SamElyon arena di Samokov, in Bulgaria, la caccia della Una Hotels alla conquista della preda Bcl. Contro i macedoni del Pelister Bitola, la truppa di Priftis affronterà infatti la prima partita del Q-Round di qualificazione a una competizione che, ormai, rivaleggia per caratura con l’EuroCup. Sarebbe quindi un grande obiettivo, per tutto il microcosmo biancorosso, riuscire a parteciparvi. Per riuscirci, con la formula della Final-Eight, capitan Vitali e compagni dovranno innanzitutto superare l’ostacolo di domani, per poi, in caso di successo, sfidare, domenica, la vincente dello scontro tra i romeni dell’Oradea e i Giants di Anversa. Ed è proprio su queste tre squadre che concentriamo la nostra attenzione con l’auspicio di potere, sul Carlino di lunedì, presentare l’ultima avversaria (ce ne sono altre 5 impegnate nel Q-Round di interesse biancorosso) tra la Pallacanestro Reggiana e il sogno Bcl. La contesa in calendario domani è quella, sulla carta, più abbordabile per la formazione reggiana. Premesso che anche il Bitola ha sinora affrontato solo amichevoli e la preparazione atletica preseason, si tratta di un gruppo che basa molto del suo gioco sulla corsa e la dinamicità. Punterà le sue fiches sulla nuova coppia Usa formata dal 30enne Austin Pryce, che ha all’attivo una discreta esperienza europea seppure in campionati di seconda fila (tre stagioni consecutive in doppia cifra con gli Heroes Den Bosch in Olanda, 9.6 di media l’anno scorso al Pitesti in Romania, sempre vicina al 40%, quindi ragguardevole, la sua percentuale al tiro da 3) e dal lungo Kevin Bracy Davids, 14 punti e 5 rimbalzi per match l’anno passato, nelle fila dei kosovari del Trepca. Al loro fianco l’idolo di casa, più per leadership che per talento, Luka Stojanovski, che è anche nazionale per la Macedonia del Nord. Si dicono buone cose anche di Jordan Skipper Brown, ala classe 1998 che si è ben destreggiata, ultimamente, nella seconda serie turca al Trabzonspor.

Più difficile da decifrare, ma sempre a livello di ipotesi dato il momento della stagione, il match tra Oradea e Giants, che scenderanno in campo domani alle 13.15 e da cui, come è detto, scaturirà l’avversaria della Una Hotels nella semifinale del Q-Round in caso di vittoria sul Bitola. I rumeni possono vantare l’ingaggio del 35enne Bandja Sy, ala forte nella fase calante della carriera, ma che ha giocato in formazioni europee di altissimo livello come il Morabanc Andorra e il Partizan Belgrado, con cui ha disputato l’Eurocup, e il Paris Basketball per la quale, l’anno scorso, in Eurolega, ha giocato quasi 14 minuti di media, dimostrandosi gregario di pregio. A ricoprire il ruolo di centro il confermato Kalif Young, reduce da una annata conclusa con 9 punti e 7 rimbalzi per match. Tra gli esterni spicca Kris Richard, trascinatore nel 2024/2025 di Oradea con 15 punti di media e il 40% dalla lunga distanza.

I Giants di Anversa hanno messo sotto contratto l’emergente play Usa Joel Murray, poco più di 1 metro e 80 di esplosività, reduce da una buona stagione in Olanda, a Leeuwarden, dove ha messo a segno quasi 16 punti ogni partita, smazzolando oltre 5 assist di media, ben 8 nei locali playoff. Sotto canestro, pur non altissimi di statura, brillano per atletismo Daniel Ntambwe Kabundji e Kevin Tumba, per assicurare adeguata quota di rimbalzi. Oltre al citato Murray, proverà a fare male alle retine avversarie il "rookie" Enoch Cheeks: guardia 24enne da 13 punti e 6 rimbalzi, segno di adeguata "verve", ai Dayton Flyers, college con cui ha chiuso il suo percorso in Ncaa.

Intanto ieri sera la squadra è arrivata a Samokov. Stamane allenamento previsto per le 9.50 (orario italiano).