Ogden e Denegri già protagonisti. Bene Robinson, rimandato Sankare

ROBINSON 7 – Il break è tutto suo, con quelle magie in apertura di secondo tempo. Quando accelera e inventa non ce n’è per nessuno, anche ai massimi livelli di A2. Generale del parquet, se si accende Rimini vola.

DENEGRI 7 – Lavora in difesa, a rimbalzo (6), in aiuto e si butta sulle palle vaganti. Poi, quando c’è da chiuderla, riversa in campo tutto il suo talento. Questa volta coi tiri da fuori, ma è anche molto altro. Grande presa.

MARINI 6,5 – Sempre dentro la partita, spesso si prende anche l’esterno avversario più pericoloso, quello di taglia. Non è in serata brillante da tre, ma prende parte alla grande alla vittoria riminese.

OGDEN 7,5 – La sensazione è che con quel reparto piccoli, i palloni di qualità per un giocatore come lui saranno davvero tanti in ogni partita. Colpisce da ex e lo fa con costanza, a parte un avvio di partita con problemi di falli.

SIMIONI 6 – Eccellente apporto difensivo. Intelligente, come quando presidia l’area e lascia metri di spazio a Moretti. Gioca in maniera sempre altruista, tanto che avrebbe potuto prendersi qualche conclusione in più.

TOMASSINI 7 – L’esordio da capitano viaggia nel segno di un controllo mentale di ogni singola azione della partita. Commette anche qualche errore, ma sopperisce col solito magistero cestistico e con una comprensione senza pari.

POLLONE 6 – Infila una tripla e l’idea è che in campionato possa tornare tanto utile per questioni di equilibri di squadra. Questa volta non parte in quintetto, ma lo slot di numero tre lo occuperà spesso lui. Giostra anche da 4 per necessità di squadra e non dispiace.

LEARDINI 6,5 – Lottatore clamoroso, difende su tre ruoli e va a far sportellate sotto canestro, caratteristica importante in questa Dole. Gioca anche da cinque in attesa del ritorno di Camara, che ieri era a referto ma non ha messo piede in campo.

SANKARE 5,5 – Il primo canestro su alley-oop di Tomassini è puro spettacolo, poi però commette troppe ingenuità in difesa e coach Dell’Agnello lo deve levare dal campo. Avrà tempo per imparare.

lo.za.