Oggi brindisi-rimini. Fattore PalaDozza: la Fortitudo stoppa Cantù (1-2)

La Fortitudo supera Cantù in gara3 e accorcia nella serie portandosi sul 2-1. Al PalaDozza, nella serata di ieri, è andata in scena una partita dai due volti. Prima l’Acqua San Bernardo fa la voce grossa dall’arco e conduce per tutto il primo tempo toccando anche il +13. Poi le percentuali dei brianzoli si abbassano (28 punti segnati in 20’), Bologna esce dal guscio con Gabriel (20 e 10 rimbalzi) e Fantinelli (15) e mette le mani sul match, fino al 77-68 conclusivo.

Stasera, poi, la post-season di serie A2 torna in scena con la disputa delle gare3 di tutte le serie. Oltre a Forlì-Cividale, il ‘campo centrale’ è il PalaPentassuglia di Brindisi, dove la Rimini di coach Sandro Dell’Agnello tenterà di chiudere i giochi e centrare la qualificazione in semifinale. La Valtur ripartirà da quanto di buono mostrato sul campo dei rivali, teste di serie numero uno del tabellone che porta alla promozione. Al PalaLido di Milano, invece, l’Urania cercherà di restare in vita dopo lo scottante doppio ko subito a Rieti. Tutte le partite si giocheranno alle ore 20.30.

Allo stesso orario si gioca anche lo scontro playout tra Nardò e Cremona, mezz’ora più tardi andrà invece in scena Vigevano-Livorno. Juvi e Libertas, in caso di vittoria, strapperebbero la salvezza, condannando gli avversari alla retrocessione.

s. c.