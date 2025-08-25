Oggi si presenta la campagna abbonamenti. Benedetto:: "Grande impegno da parte di tutti»

Coach Benedetto sa bene che il vernissage con la Sella poco contava ai fini di un giudizio realistico sulla sua Adamant. Per tre quarti, però, Ferrara è sembrata reggere l’urto al cospetto della maggiore fisicità degli avversari, costruendo anche buoni tiri, anche se le percentuali non l’hanno particolarmente premiata. "Ho poco da dire, se non che ho visto impegno da parte di tutti – le parole del tecnico reggino –, abbiamo ancora tante cose da inserire nei nostri meccanismi ed era fisiologico che nel finale qualcosa avremmo pagato. Cento ci ha sovrastato a rimbalzo, ma sarebbe stato anomalo il contrario, noi abbiamo giocato discretamente per trenta minuti prima di calare anche dal punto di vista fisico. I nuovi? Li ho visti bene, dovremo integrarli ancora di più col passare delle settimane, per arrivare al 21 settembre già a buon punto". E’ quella la data cerchiata nel calendario in casa biancazzurra: manca meno di un mese, infatti, all’esordio in B Nazionale contro la Pielle Livorno, gara difficilissima al cospetto di una delle corazzate del girone. L’Adamant dovrà mettere ancora tanto fieno in cascina per arrivare competitiva allo scontro, e non recitare il ruolo della vittima sacrificale: i più pimpanti, sabato pomeriggio, sono sembrati Marchini, Sackey e i nuovi arrivati Pellicano e Bellini, mentre il pivot Renzi ha bisogno ancora di qualche settimana per entrare al top della condizione. Negativa la prova di Santiago, autore di zero punti con tanti errori al tiro, ma anche lui avrà tempo per acquisire la forma migliore e tornare quello ammirato nell’ultima parte della scorsa stagione. I biancazzurri torneranno in palestra stamattina, il prossimo test è fissato per sabato pomeriggio (ore 18) sul campo della pari categoria Vicenza. In mattinata, alle 12, la società presenterà ufficialmente la campagna abbonamenti, che prenderà il via nella giornata di domani.

Jacopo Cavallini