Olimpia Castello affronta Palestrina nella finale playout di B Interregionale

E’ arrivato l’ultimo capitolo della stagione dell’Olimpia Castello, che domani alle 18,30, riceverà i romani di Palestrina per gara-uno della finale playout di B Interregionale: mercoledì alle 21 gara-due a Valmontone ed eventuale ‘bella’ in viale Terme domenica 25 alle 18,30. Un percorso, quello dei castellani di coach Mauro Zappi, tempestato dagli infortuni e da un’altalena di risultati che non ha potuto dare continuità al buon avvio di campionato. Tuttavia lo sprint finale e il nono posto conseguito nella seconda fase hanno assegnato all’Olimpia un fattore campo quantomai decisivo per provare a ottenere la permanenza nella categoria. A raccontare le ultime curve nerazzurra è il general manager Danilo Francesconi, che sprona i suoi: "Ora è il momento del noi e non dell’io".

Francesconi, qual è l’umore alla vigilia della prima sfida?

"Siamo arrivati all’ultimo atto di questo campionato ed è un’ultima chiamata senza appello. Chi vince si salva, chi perde retrocede e siamo arrivati qua con un po’ di rammarico perché a inizio anno non avevamo preventivato che questo sarebbe stato il nostro destino".

Cosa non è andato?

"Diciamo che non è ancora tempo dei bilanci perché chiaramente sarà il risultato finale a definirli. Credo sia più giusto analizzare a freddo e coi referti alla mano: poi tireremo le somme. Certo, posso dire che il campo, una serie di infortuni e altre problematiche hanno inciso, ma adesso è il tempo di giocare e stare uniti".

Zappi non ha praticamente potuto contare su un gruppo al completo.

"Prima che arrivasse l’onda di infortuni eravamo a 3 vinte e 4 perse. Penso a quell’Olimpia che ha battuto Bramante e altre squadre importanti che ora giocano i playoff".

Presenti la partita.

"Palestrina è una squadra molto pericolosa, formata da giocatori esperti e navigati. Dovremo esser bravi e attenti a non farci irretire. Il nono posto finale ci consente di avere la ‘bella’ in casa ed è un vantaggio importante e che siamo stati bravi a costruire. Ma dobbiamo pensare partita per partita. Saremo capaci di dare il meglio di noi stessi per cercare di cestinare questa stagione travagliata".

A questo proposito come sta la squadra?

"Toccando ferro scenderemo in campo con quelli che siamo, sapendo che avremo sempre fuori i lungodegenti Grotti e Gianninoni, che torneranno disponibili la prossima stagione, oltre a Simone Conti che giocherà con la mascherina. Ora è il momento del noi e non dell’io. Serve fare gruppo e compattarsi con l’idea che insieme possiamo farcela".