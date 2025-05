Olimpia Castello: al via i playout di B Interregionale contro Vasto

Con l’ufficializzazione del calendario, approvato dalla Fip, avrà inizio questa domenica la terza e ultima fase di B Interregionale dell’Olimpia Castello, che debutterà ai playout sul campo abruzzese di Vasto, con palla a due alle 19. Gara-due è invece in calendario per giovedì 8 maggio, quando i castellani di coach Mauro Zappi torneranno al PalaFerrari (palla a due alle 21,15): l’eventuale gara-tre in Abruzzo è invece in programma domenica 11, sempre alle 19.

Qualche normale acciacco per via dei mesi di lavoro, ma la squadra è pronta all’ultimo capitolo stagionale, quello che vorrebbe dire permanenza nella categoria.

"Finalmente inizia la fase dove si decidono i giochi – dice il tecnico nerazzurro – e ci arriviamo come volevamo, con un discreto stato di salute, ferma restando l’assenza di Alessandro Grotti, che non siamo riusciti a sostituire sul mercato ed è un’assenza grave sia in termini tecnici, sia mentali, a livello di solidità e spogliatoio. Però il resto della banda c’è: questo è ciò che ci auguravamo da tempo".

Umore positivo e castellani già concentrati. "Il morale è più sereno dopo aver raggiunto il nono posto, questo ci dà una piccola chance nel caso in cui non andasse bene il primo turno, perché vorrebbe dire giocare in casa il secondo. Detto questo pensiamo a domenica: Vasto era costruita per un’altra tipologia di campionato e non ha centrato i playoff per differenza canestri, quindi è una squadra che c’entra poco con questa fase. Ha esperienza, fisicità e ci ha già superato due volte, ma è altrettanto vero che ai play in non eravamo mai al completo viste le assenze di D’Ambrosio, Simone Conti e Zhytaruk".

La gestione della pressione giocherà un ruolo fondamentale.

"Non sappiamo come può essere giocare al completo e loro potrebbero non avere punti di riferimento. Dovremo essere bravi e intelligenti a gestire la cornice di pubblico e la pressione della serie: se riusciamo a mettere un granellino nel loro ingranaggio può cambiare tutto a partire da gara-uno. Siamo carichi, pur consci della complessità. Sappiamo di avere delle possibilità".