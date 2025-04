Olimpia Castello domina Mondragone con record di punti e scarto

OLIMPIA castello

132

MONDRAGONE

40

OLIMPIA CASTELLO: S. Conti 27, Castellari 10, L. Conti 8, Gianninoni 2, Alberti 8, D’Ambrosio ne, Biasich 29, Galletti 12, Garuti 17, Torri 13, Zhytaryuk 6. All. Zappi.

MONDRAGONE: D’Agostino 2, Di Nardo, Fiorillo 4, Sannino 5, Marziali 17, Savarese 10, Di Lorenzo 2. All. Polverino.

Arbitri: De Rosa e Marconi.

Note: parziali 36-4; 68-12; 100-27.

Successo dei record (vittoria con più punti realizzati e con il maggior scarto del campionato di B Interregionale) per l’Olimpia Castello, che chiude la seconda fase dei play in Out con un fragoroso e surreale +92 ai danni del fanalino di coda Mondragone, preparandosi così alla terza e ultima fase playout contro Vasto: in attesa dell’ufficializzazione delle date, si dovrebbe giocare gara-1 domenica 4 maggio a Vasto, gara-2 mercoledì 7 al PalaFerrari e l’eventuale gara-3 domenica 11 di nuovo in Abruzzo. Gara senza storia quella andata in scena sulle doghe castellane, con Mondragone che si presenta con 7 uomini a referto: un solo senior (Marziali, classe 1989) e 6 ragazzi del settore giovanile (i 2007 D’Agostino, Sannino e Savarese, e i 2009 Di Nardo, Fiorillo e Di Lorenzo). Ciononostante l’Olimpia onora l’ultima giornata della seconda fase giocando per vincere tenendo conto di un avversario in difficoltà: evitati scontri fisici pericolosi visti i mismatch e rispetto in campo.

Giacomo Gelati