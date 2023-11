Olimpia Castello, Gianninoni suona la carica: "Dobbiamo trovare maggiore intensità"

Mostra la via Jacopo Gianninoni (nella foto), il playmaker classe 1999 al secondo anno tra le fila della Vifermeca Olimpia Castello (9,3 di punti di media dopo 4 gare). E quella via è lapalissiana se si guarda l’età anagrafica del giovanissimo roster costruito dal gm Danilo Francesconi che sfiora a malapena i 21 anni. Non importa un avvio da 1-3 di bilancio, perché le cose si assesteranno: d’ora in avanti è solo una questione di gambe.

Come sta andando?

"Al netto dei risultati in generale dico bene, perché fatta eccezione per il -35 contro la Sangiorgese, che è la squadra più forte del campionato, le altre gare le abbiamo portate fino in fondo: vinto a Cremona, perso all’overtime con Piadena e mollato all’ultimo con Fidenza. Pecchiamo d’esperienza, ma abbiamo preso coscienza del fatto che non sono partite che non possiamo vincere. Anzi".

Cos’è mancato?

"Con Piadena potevamo vincerla e l’inerzia era dalla nostra: sono quelle gare dove è sufficiente una scelta sbagliata o un episodio che gira bene agli avversari per cambiare il corso degli eventi. Diciamo che non abbiamo rimpianti. Ora sappiamo che possiamo giocarcela con tutti".

Pesa essere un team giovane in un contesto competitivo?

"Secondo me si tratta solo di fare qualche adattamento, sono certo che le cose si aggiusteranno e verremo fuori anche noi". Siete il settimo miglior attacco (73,8), ma la peggior difesa (84,0) del girone.

"Sicuramente stiamo lavorando per migliorare la difesa, dobbiamo fare qualche miglioria a livello di intensità ed evitare i troppi tiri piazzati senza uomo che concediamo. E anche i rimbalzi offensivi. Dato che fisicamente siamo più piccoli, e fra squadre lombarde ed emiliane c’è un divario abbastanza netto, dobbiamo compensare con l’intensità".

Ha inciso il cambio di panchina poco prima dell’inizio del campionato?

"Il primo giorno è stato uno scossone, poi la società è stata brava a trovare una persona come coach ‘Lupo’ Giordani, che di basket ne ha masticato. Il clima è subito tornato positivo". Domani alle 18 sarete di scena sul campo del Social Milano. Che gara sarà?

"Mi aspetto una partita fisica, come tutte quelle giocate fino a questo momento. Per portarla a casa dobbiamo alzare i giri, siamo giovani e se giochiamo a difesa schierata facciamo fatica. Sarà un match aggressivo, ma daremo comunque il massimo". Dove arriverà l’Olimpia?

"Per noi l’Interregionale è un campionato nuovo, siamo una matricola, non siamo i favoriti, ma vogliamo comunque mantenere il nostro posto qua. Io personalmente non guarderò al mio tabellino: voglio che giochiamo al meglio e che vinciamo più partite possibili".