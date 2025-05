Olimpia Castello inizia i playout contro Vasto: sfida decisiva per la salvezza

E allora Vasto sia. Avrà infatti inizio domani alle 19 la terza e ultima fase di campionato dell’Olimpia Castello di coach Mauro Zappi, che dopo il conseguimento del nono posto nei play-in Out di Interregionale (fase che ha determinato le 3 salvezze dirette di Valdiceppo, Virtus Civitanova e Senigallia e la retrocessione di Pescara 2.0) partirà alla volta della città chietina per gara-1 dei playout. Nella griglia-salvezza anche Teramo a Spicchi-Mondragone (4 vs 11), Roseto 2020-Palestrina (5 vs 10) e San Paolo Ostiense-Ferentino (7 vs 8).

Per i castellani una sfida sulla carta ostica visti i precedenti contro gli abruzzesi (63-77 il 2 marzo e 67-56 il 5 aprile), ma assolutamente alla porta sia per il valore dei nerazzurri, che dopo un periodo con l’infermeria piena sono riusciti a recuperare gran parte degli acciacchi, sia per le motivazioni che coach e staff sono stati in grado di infondere nella squadra. La stessa che, al di là del valore di un avversario in difficoltà, una settimana fa ha firmato il record dei record: 132-40 contro il fanalino Mondragone, arrivato a Castel San Pietro Terme coi ragazzi del settore giovanile. Certo, a onor del vero una non-partita, ma pur sempre un trampolino di lancio per testare la qualità mentale del gruppo in vista dei playout veri e propri, uno degli aspetti, forse il più significativo, che coach Zappi ha cercato di allenare maggiormente nel corso di tutta la stagione. Mentalità vincente uguale approccio corretto alle partite di un campionato estremamente competitivo come la B Interregionale.

"L’umore è buono – dice il presidente ‘Max’ Ramini – c’è la chiara consapevolezza che stiamo per affrontare le partite più importanti. In palestra ci stiamo allenando bene e sto toccando ferro dato che quest’anno non è stata un’annata dove si è potuto godere di un quintetto con tutti i giocatori effettivi in campo". Squadra al completo dunque, fatta sempre eccezione per un giocatore chiave come Alessandro Grotti, ma gruppo coeso per provare a trovare uno scalpo difficilissimo e ripresentarsi a gara -2, in programma giovedì 8 al PalaFerrari (ore 21,15) coi giri del motore alti.

"Affrontiamo la trasferta – conclude il numero uno castellano –con la consapevolezza che Vasto è una squadra molto molto forte e dalla quale abbiamo sempre perso quest’anno: è vero anche che non eravamo mai al completo quindi sarà una novità tanto per noi quanto per loro. Andiamo sereni per fare la partita. Siamo in linea col nostro obiettivo".

Per concludere i dettagli della terza fase. Le vincenti del primo turno saranno salve, mentre le 4 perdenti si affronteranno seguendo la formula perdente A (Teramo o Mondragone) contro perdente D (San Paolo o Ferentino) e perdente B (Roseto o Palestrina) contro perdente C (Olimpia o Vasto): chi vince è salvo, chi perde retrocede in serie C.