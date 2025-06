Olimpia Castello: Nuovo Progetto Giovani per la Prossima Stagione in B Interregionale

Calato il sipario sulla sua seconda stagione in B Interregionale, culminata con la salvezza ottenuta a Palestrina il 21 maggio (a celebrare i 20 anni dalla fondazione del club di viale Terme), in casa dell’Olimpia Castello sono giorni di lavoro per iniziare a tratteggiare il prossimo campionato. Da un lato c’è la consapevolezza che il risultato di quest’anno va considerato un bilancio clamoroso, alla luce dei 14 infortuni complessivi occorsi ai castellani, dall’altro si vuole voltare pagina e imbastire un nuovo progetto che abbia ancora una volta al centro i giovani: una visione che, dal suo insediamento a oggi, è sempre stata la cifra del gm Danilo Francesconi.

Francesconi, siete già al lavoro per la prossima stagione. Come mai la separazione con coach Mauro Zappi?

"Voglio specificare che non è successo nulla e non è una bocciatura. Avevamo un accordo per questa stagione e lui ha portato a casa il risultato minimo che ci eravamo dati, ma ha mille giustificazioni. Perché è stata una stagione a dire poco complicata a causa degli infortuni e della mancanza di continuità dettata da questa cosa. C’era voglia di cambiare e fare qualcosa di diverso".

Quindi è stato un distacco sereno?

"Assolutamente, ci siamo lasciato in assoluta armonia, sia chiaro. Non ci sono stati problemi di alcun tipo".

Si conosce già chi prenderà il suo posto o è ancora presto? "Ci siamo dati una decina di giorni per vagliare vari profili. Prima troviamo l’allenatore e poi inizieremo con la costruzione della squadra. Mi sembra una logica normale: prima si trova chi guida l’auto e poi si fanno salire i passeggeri".

Che Olimpia Castello sarà?

"Sarà una stagione in cui andremo in maniera più decisa sui giovani, con numero ristretto di giocatori esperti e importanti al loro fianco. Per questo necessitiamo di lavorare con un allenatore che sappia che stare sia coi giovani sia con i senior. L’impegno economico per questo campionato è importante e dobbiamo fare di necessità virtù".

A questo proposito ha inciso il fatto di avere un campionato pressoché senza derby?

"Altroché, speriamo infatti che la prossima B Interregionale veda le squadre dell’Emilia-Romagna lasciate assieme".

Ne va del movimento regionale.

"Ci auguriamo di non fare più trasferte da 4-500 chilometri in altre regioni. Ho parlato con il presidente federale per capire quali scelte si faranno e confida che questo accorpamento possa andare a buon fine. Tutte le squadre dell’Emilia-Romagna assieme e in girone accessibile". Siete al lavoro anche extra squadra?

"Direi che cercheremo di rinforzare l’impalcatura dirigenziale".

E con gli sponsor?

"Queste sono settimane importanti per fare delle verifiche. Anche se siamo a maggio avremo un’idea in un paio di settimane".