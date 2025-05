Olimpia Castello sconfitta da Vasto: ora sfida decisiva contro Palestrina

Olimpia Castello 73 Vasto 77

OLIMPIA CASTELLO: S. Conti 5, Castellari 3, L. Conti ne, Grotti ne, Alberti 15, D’Ambrosio 14, Biasich 15, Galletti, Garuti ne, Torri 3, Zhytaryuk 18. All. Zappi. VASTO: Laffitte 14, Markus 18, Mascoli 10, Oluic 10, Clark 13, Bassetti, G.Peluso 12, Tana ne, Ianuale. All. Schiavi. Arbitri: Resca e Boudrika. Note: parziali parziali: 17-12; 36-29; 57-57.

Si infrangono al PalaFerrari le speranze dell’Olimpia Castello di pareggiare la serie con Vasto e rimandare le possibilità di salvezza alla ‘bella’ in programma domenica. In viale Terme sono gli abruzzesi a staccare il secondo referto rosa della serie ottenendo così la permanenza in B Interregionale: per i castellani arriva ora il secondo e ultimo turno playout contro Palestrina (0-2 contro Roseto 2020), ultima chiamata dell’annata sportiva. Vista l’emergenza nerazzurra alla vigilia del match, è stata una prova coraggiosa per i bolognesi, come evidenziato dal presidente Massimo Ramini. "Ce la siamo giocata – spiega – e ci abbiamo voluto provare nonostante l’assenza di Jacopo Gianninoni e con Simone Conti che giocava con una maschera per via di una microfrattura al naso. Siamo come sempre in allarme dall’inizio dell’anno, è un’abitudine e abbiamo fatto il possibile". Un buon inizio, ma alla fine sono stati i chietini a mantenere una certa costanza. "Abbiamo giocato una buona pallacanestro e loro pensavano, vista la gara d’andata, che sarebbe stato più facile. Abbiamo tenuto un discreto vantaggio e poi ci siamo disuniti permettendogli di rientrare. Diciamo che siamo stati lì fino alla fine e con le solite emergenze". Ora lo scoglio Palestrina col beneficio del fattore campo, ma guai ad adagiarsi. "Il dispiacere c’è perché pensavamo che avremmo potuto pareggiare la serie e rimandare tutto alla ‘bella’ e invece 2-0. Adesso dobbiamo resettare tutto perché non ci sono più appelli: si giocherà fra due domeniche e avremo tutto il tempo di tranquillizzarci e prepararci all’ultima spiaggia contro Palestrina. Abbiamo il favore del fattore campo e loro hanno il campo squalificato. È l’ultimo appello per l’Olimpia".