Olimpia cerca il bis a Trento in gara 2: difesa e assenza di Nebo le chiavi

Il primo obiettivo è stato raggiunto, riuscire a fare almeno un colpo in trasferta per riportare la serie con il fattore campo a favore, oggi l’Olimpia a Trento deve provare a completare l’opera in gara 2 (ore 20). La difesa è stata la chiave di gara 1 lasciando Trento quasi venti punti sotto media, a quel 70 che non aveva mai raggiunto in negativo in campionato e da qui dovrà ripartire l’Armani, ben più esperta di partite di questo livello. "Abbiamo solo fatto meglio le cose base – dice Messina ripensando alle sconfitte della stagione – siamo stati più aggressivi sui loro tiratori, abbiamo concesso meno spazio, c’è stata grande applicazione da parte di tutti". Quel che può cambiare rispetto a sabato, però, sarà la mancanza di Josh Nebo perchè il pivot, fondamentale con la sua copertura a rimbalzo offensivo, si è di nuovo infortunato, questa volta all’adduttore e probabilmente non sarà più a disposizione nella serie cambiando di nuovo le carte in tavola. Così Messina è di fronte al dilemma se inserire semplicemente la "polizza di assicurazione" Gillespie o mettere un esterno in più riportando tra i 12 Bolmaro (fuori a sorpresa in Gara 1) e Caruso, che invece prenderebbe il posto in quota italiani di Bortolani.

Sandro Pugliese