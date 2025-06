Olimpia, Gianninoni e Zhytaryuk ai saluti ’Slava’: "Non è un addio, ma un arrivederci"

Si separano dopo la salvezza occorsa il mese scorso le strade dell’Olimpia Castello e di due pilastri del calibro di Vyacheslav ‘Slava’ Zhytaryuk e Jacopo ‘Gianna’ Gianninoni, che non faranno così parte del roster per la stagione 2025/2026 di serie B Interregionale.

Si chiude dunque un ciclo di tre anni che ha visto i due giocatori al centro del progetto, con tanto di ruolo rispettivamente di capitano e vicecapitano, a riprova del valore tanto sportivo quanto di leadership all’interno dello spogliatoio castellano, valori che gli sono stati riconosciuti da tutto l’ambiente: per i due giocatori arriva dunque l’addio dopo la storica promozione dalla C Gold alla B Interregionale e le due successive salvezze conquistate.

"Lascio l’Olimpia Castello con tanta nostalgia – dice capitan Zhytaryuk –. Dopo tre anni è difficile immaginare di non indossare più questa maglia. Tuttavia, il prossimo anno il mio impegno principale sarà quello di padre, un ruolo fondamentale nella mia vita. Ringrazio ogni membro della famiglia dell’Olimpia: compagni, staff e tifosi. Abbiamo vissuto momenti intensi, conquistando una promozione e due salvezze. Questo non è un addio, ma un arrivederci".

Parole di gratitudine arrivano anche da Gianninoni, che si congeda così dai nerazzurri.

"Ringrazio la società per l’opportunità ricevuta e lo staff tecnico per il supporto – sottolinea il giocatore – . A tutti i compagni con cui ho condiviso questa esperienza va la mia riconoscenza. Anche nei momenti difficili siamo rimasti uniti e questo non è poco, anzi. È stato un viaggio importante, pieno di sfide e soddisfazioni. Grazie di cuore".

Adesso per il club di viale Terme inizierà la fase della costruzione del roster che scenderà in campo per la terza volta consecutiva nel quarto campionato italiano.

Questo sarà dunque il nuovo passo dopo la riconferma del main sponsor Vifermeca, che ha recentemente rinnovato il contratto, e dopo l’approdo in nerazzurro di coach Claudio Agresti.

L’obiettivo, come già anticipato, resta quello della salvezza, sperando tuttavia di giocare un campionato senza gli affanni dell’ultima stagione: dove la marea di infortuni e la mancanza di continuità hanno bollato negativamente il lavoro di coach Mauro Zappi.

Che avendo ottenuto la salvezza ha compiuto un vero e proprio capolavoro.