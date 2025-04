Olimpia Legnaia trionfa a Torino: salvezza conquistata nel campionato B interregionale

DON BOSCO TORINO

75

CANTINI LORANO legnaia

79

TORINO: Hida 13, Pasqualini 11, Sakovic 10, Cian 9, Rosso 8, Barla 8, Ata Sahin 5, Villar 5, Andreutti 3, Pagetto 3. Coach: Maino.

OLIMPIA LEGNAIA: Sulina 26, Nepi 14, Del Secco 8, Scali 8, Merlo 6, Pieri 13, Tonello 4, Stoch, Landi ne, Lastrucci ne, Castellani ne, Senghor ne. Coach: Russo.

Arbitri: Mamone - Scolaro.

Parziali: 20-19, 37-40, 50-60-

Per il secondo anno consecutivo la Cantini Lorano Olimpia Legnaia conquista sul campo una meritata salvezza; anche nella prossima stagione disputerà il campionato di B interregionale. L’ultima tappa, quella che l’ha vista trionfare a Torino, nel finale, contro la Don Bosco Crocetta è stata l’epilogo di una sorprendente cavalcata che, nella seconda fase del campionato, le ha fatto collezionare ben 11 vittorie su 12: l’unica sconfitta fu subìta all’andata proprio per mano della formazione piemontese. Al ritorno è arrivato il riscatto, con i gialloblù partiti alla grande: Scali, Merlo e Nepi vanno subito a +8, ma i padroni di casa si rifanno sotto con Hida. Equilibrato e sofferto pure il secondo quarto ma l’Olimpia si riporta a +3 con una tripla di Sulina; il terzo è tutto degli ospiti che ritrovano equilibri e certezze mentre il quarto è da brividi, chiuso da Del Secco che a 47" dalla sirena trova un appoggio importante innescato da Sulina. "Sono sempre stato fiducioso anche nei momenti difficili – il commento di Sergio Masi, presidente dell’Olimpia – ma non avrei mai pensato a un percorso così con una sola sconfitta. Questo risultato è frutto di tante componenti che voglio ringraziare: il coach Roberto Russo per la bravura e la grande esperienza, gli allenatori Marco Armellini e Gennaro Nudo, i giocatori per la disponibilità e l’impegno, il direttore generale Riccardo Zanardo e tutti i dirigenti e i collaboratori addetti alla prima squadra. Un grazie particolare anche ai nostri tifosi e allo sponsor Cantini Lorano per aver creduto sempre nel nostro progetto e averci sostenuti anche nelle sconfitte".

f. m.