Olimpia, ora manca poco. "Siamo quasi al completo. La salvezza prima di tutto»

È pronta a mostrare la sua nuova veste l’Olimpia Castello di coach Claudio Agresti, subentrato 10 giorni fa all’uscente Mauro Zappi, che in vista dell’inizio delle attività precampionato per allestire la stagione di B Interregionale, è prossima alle prime ufficializzazioni in merito alla squadra. Tanti i profili che il club sta vagliando passo passo e sul quale il general manager Danilo Francesconi, il deus ex machina del mercato nerazzurro, tira le prime somme.

"In buona sostanza la squadra è quasi completata – afferma Francesconi – e mi dico sodisfatto del lavoro che abbiamo fatto. L’obiettivo per la prossima stagione resta quello della salvezza e lo dico per evitare quiproquo, dato che l’anno scorso siamo partiti con un obiettivo e poi dopo le prima giornate è iniziata una brutta giostra di infortuni: 14 in totale. Quindi dico salvezza, poi se arriverà altro valuteremo".

Dopo le recenti uscite di due giocatori cardine come Vyacheslav ‘Slava’ Zhytaryuk e Jacopo Gianninoni, l’Olimpia è al lavoro fra conferme e addii. "Nei prossimi giorni saluteremo alcuni giocatori che non faranno più parte della rosa e annunceremo i confermati. A livello di mercato resta ancora una tessera per completare il mosaico, sostanzialmente un profilo nel ruolo di 3-4". L’arrivo di Claudio Agresti alla guida dei castellani e le prime considerazioni sul nuovo tecnico. "Lo vedo coinvolto, deciso e molto all’interno della nostra situazione – continua Francesconi –. È convinto dei nostri mezzi e non vediamo l’ora di vederlo al lavoro. Al momento ha fatto due allenamenti, dove abbiamo visto ragazzi tra 2005, 2006 e 2007. Lui è rimasto abbastanza soddisfatto e stiamo facendo tutte le valutazioni del caso". Fra gli aspetti che incideranno sulle casse castellane, e che stanno investendo molte società del territorio e non solo, i costi relativi ai più giovani. "Quest’anno – conclude – la Federazione ha deciso di parametrare i 2006 e stiamo parlando di giocatori che nella migliore delle ipotesi hanno fatto l’U19 senza mettere piede in campo seriamente con i senior, fatte salve rare eccezioni. Sono ragazzi acerbi su cui la Federazione ha deciso di mettere una gabella di mezzo parametro".

Definita la squadra, il club inizierà a redigere l’agenda che impegnerà staff e giocatori da fine agosto.

"Per quanto riguarda i raduni e l’inizio delle attività – dice il presidente Massimo Ramini – stiamo definendo adesso col preparatore e col vice, che dobbiamo ancora ufficializzare. Siamo a uno snodo da un punto di vista dello staff tecnico, ma finché non abbiamo delle certezze non riusciamo a pianificare nel dettaglio".