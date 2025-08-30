Olimpia, ora si fa sul serio: "L’importante è il gruppo"

"Se vinceremo una partita o se la perderemo, la vinceremo o la perderemo insieme, di squadra". È con le parole di coach Claudio Agresti che inizia ufficialmente la stagione dell’Olimpia Castello, col primo raduno dei nerazzurri che si sono ritrovati al PalaFerrari. Per i castellani entusiasmo subito alle stelle per affrontare al meglio il quarto campionato italiano e dopo la rivoluzione estiva operata dal gm Danilo Francesconi. Che mette subito in chiaro le cose. "Parte la terza stagione dell’Olimpia Castello in B Interregionale – dice Francesconi –, sicuramente un orgoglio per il presidente Massimo Ramini e per tutta la dirigenza, ma sono certo anche per la città di Castel San Pietro. Infatti porteremo con onore, dignità e qualità il nome della nostra città come fatto negli ultimi anni in giro per una parte importante dell’Italia". Tanti cambiamenti estivi e un nuovo assetto per scrivere una pagina importante dello sport castellano con a capo il nuovo capitano nerazzurro ‘Ale Grotti’. "Parte una stagione di profondo rinnovamento tecnico, nuovo allenatore, nuovo staff, sette nuovi giocatori, una stagione che per un certo senso mi ricorda l’estate del 2021 dove decisi, insieme alla società, di rivoluzionare la squadra inserendo una nidiata di ragazzi tra cui Alessandro Grotti oggi il nostro capitano, con alcuni giocatori più esperti fu una scelta rischiosa, sufficientemente criticata dai vari esperti e addetti ai lavori, ma che portò invece all’incredibile risultato della promozione". Sarà compito del nuovo tecnico, subentrato a coach Mauro Zappi, plasmare l’Olimpia. "Ora tocca a Claudio un allenatore di qualità e di grande esperienza, assieme al suo staff con il supporto di tutti noi, plasmare e far rendere al meglio questo nuovo gruppo di giocatori, che pur nella ristrettezza di un budget, ci fa credere di essere riusciti comunque ad assemblare una squadra giovane, ma anche competitiva".