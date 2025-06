Omar Serravalli nuovo coach della Fides Montevarchi in Serie C

MONTEVARCHINel basket si gioca d’anticipo e a pochi giorni dall’epilogo della positiva parentesi di Riccardo Paludi sulla panchina della Fides, il direttore sportivo del sodalizio montevarchino Andrea Dami ha già scelto il sostituto. Il nuovo coach della prima squadra targata Wetech’s, che ha dominato l’ultima stagione regolare di serie C cedendo però le armi nei play-off per la B al San Vincenzo, è Omar Serravalli, classe 1970, tecnico assai noto in Valdarno e ad Arezzo e reduce da una corposa parentesi professionale a Reggello in D regionale. Proprio con la società reggellese aveva iniziato la carriera di allenatore in C per poi guidare la Valdisieve e sbarcare in terra aretina alla Sba nel 2019. Subentrando in corso d’opera, Serravalli portò gli amaranto in Serie C Gold vincendo l’allora campionato Silver.Quindi l’incarico nella giovanili del Centro Minibasket Arno e il ritorno a Reggello Adesso gli è offerta una chance importante in un club che valorizza i giovani ed ha salutato il suo arrivo con particolare affetto.Giustino Bonci