Ora la Fabo scricchiola. Valutazioni su Barsotti

L’immagine di Federico Barsotti a braccia conserte, ormai rassegnato e svuotato di qualsivoglia spirito combattivo dopo l’ennesimo canestro di Legnano propiziato da una difesa approssimativa dei suoi Herons sul finire di un terzo quarto da incubo (30-6 il parziale in 10’), è la fotografia di una serata che Natali e compagni ricorderanno per un po’ e che potrebbe avere strascichi, per ammissione dello stesso condottiero rossoblù. Ad oggi non è dato sapere se tali strascichi riguarderanno anche il futuro del coach, ma una valutazione ad ampio spettro dell’operato del tecnico di Ponte Buggianese da parte della società è in corso d’opera. Quel che è certo è che difficilmente a questi livelli si era visto un tracollo così improvviso, ingiustificato e devastante come quello della Montecatini targata Fabo sul parquet della Soevis Arena di Castellanza.

A stupire tifosi e addetti ai lavori in occasione della trionfale due giorni di Supercoppa LNP era stata la solidità e la capacità di compattarsi di un gruppo per buona parte composto da facce nuove e che si allenavano insieme da nemmeno trenta giorni. A un mese di distanza dalla kermesse ravennate non sembra più esserci traccia di tutto ciò: gli "aironi" hanno smarrito la rotta e quel che è peggio hanno dimostrato di non essere ancora una squadra. Difficile spiegare altrimenti i crolli verticali visti contro Treviglio e Legnano, e se al PalaFacchetti l’implosione era stata quantomeno indotta dalla prestazione degli uomini di Villa mercoledì sera è stata spontanea, senza avvisaglie: è bastato un avvio di terzo periodo un minimo gagliardo da parte dei "Knights" per cancellare quanto di buono fatto dai Barsotti boys nei due quarti precedenti e far sembrare quella che molti hanno indicato come la candidata numero uno alla promozione in Serie A2 un’accozzaglia di giocatori senza nè capo nè coda.

Uno scenario del genere non fa che rendere più evidenti le criticità di un roster nel quale l’assenza (voluta, s’intende) di lunghi di "peso" dovrebbe essere compensata dall’energia e dal dinamismo: se l’energia, la durezza mentale e la voglia di lottare non ci sono la mancanza di tonnellaggio sotto canestro emerge in tutta la sua drammaticità, come dimostra il dato di 41-31 a rimbalzo in favore di Legnano.

Per non parlare dell’inserimento dei nuovi, decisamente problematico: Rossi fatica a dettare i ritmi, Aukstikalnis appare spesso spaesato e Giombini non ha dato continuità a quanto fatto vedere in Supercoppa, dove era stato addirittura eletto mvp. Il solo Chinellato (nemmeno lui esente da momenti di sbandamento) si è espresso sin sui suoi standard, un po’ troppo poco per dare seguito alle intenzioni sbandierate in estate dalla dirigenza. Serve una rapida inversione di rotta, anche perché domani è già tempo di tornare in campo. E la sfida interna con Lumezzane potrebbe rivelarsi uno spartiacque.

Filippo Palazzoni