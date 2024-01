Ora la Galli vuole fare 13. De Cassan: "Siamo pronte"

di Giorgio Grassi

Polisportiva Galli-Logiman Broni è un match che si annuncia col sapore della rivincita e della continuità dei dodici risultati utili consecutivi per la Galli, per la squadra di Pavia la voglia di ripetersi e confermare la terza posizione in classifica. La partita sè in programma domani al Palagalli, con palla a due alle ore 18. Ogni squadra ha la sua cestista lunga: la Galli presenta la pivot bulgara Petrova, la Broni ha fiducia nella perno croata Molnar. Entrambe alte 1,92. Ma al di là del duello delle lunghe, le due squadre hanno un buon assetto tecnico-tattico. E’ prevedibile che prevarrà la squadra che saprà meglio difendere: la Galli col trio Petrova, De Cassan e Nasraoui, la guardia Reggiani e la svelta e intelligente regista Marta Rossini, che fa un lavoro di squadra eccezionale in ogni settore del campo, tanti assist, segnando anche punti preziosi. "La prima del girone d’andata a Broni perdemmo 64-60, ma ci mancò la giusta determinazione nel finale. Ora siamo un gruppo molto unito e con spirito diverso – commenta l’ala Flavia De Cassan – Giocheremo per riscattare quella prima negativa sfida, cercando con grande volontà di fare 13. Sarà importante una buona partenza ed essere attente, decise e convinte in difesa". I probabili quintetti: Galli con Rossini, Nasraoui, Regggiani, Petrova, De Cassan. Broni partirà con Moro, Molnar, Ianezic, Policari, Coser.