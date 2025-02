OraìSì, benedetto stop. Dopo il crollo con Fabriano occorre recuperare energie

Mai come in questa occasione l’OraSì può essere felice di avere un weekend di sosta. Lo slittamento a mercoledì 9 aprile della trasferta in casa della Luiss Roma, a causa della convocazione del venezuelano Pugliatti in nazionale, arriva al momento giusto, perché i ravennati hanno bisogno di riposo sia fisico che mentale.

Il crollo di mercoledì contro Fabriano è infatti un semplice incidente di percorso, un calo arrivato dopo un ottimo periodo nel quale la squadra ha vinto sei volte in sette gare disputate, mettendosi in un un’ottima posizione di classifica per centrare la salvezza diretta. "È stata la peggior partita della stagione e per la prima volta ci siamo disuniti, ma non facciamo drammi", ha detto coach Andrea Gabrielli a fine gara, proteggendo ancora una volta i suoi giocatori come aveva fatto in quel mese e mezzo terribile dove le sette sconfitte consecutive avevano reso lo scenario di classifica piuttosto preoccupante.

L’importante sarà riordinare le idee e restare concentrati sull’obiettivo stagionale senza fare voli pindarici come il voler puntare ai play in, ma guardandosi alle spalle, perché il tesoretto di sei punti sulla quint’ultima è un ottimo punto di partenza in vista di tre partite davvero difficili. Giovedì arriverà al PalaCosta la capolista Roseto poi ci sarà la trasferta a Jesi e il match interno con Ruvo di Puglia. Un trittico di impegni contro squadre destinate ai playoff che dovranno essere una buona palestra per prepararsi agli scontri diretti, che saranno decisivi per evitare i playout. Ad aiutare l’OraSì ci sarà il fattore campo: Piombino, Sant’Antimo e Salerno (curioso che con tutte e tre i ravennati dovranno ribaltare il -5 dell’andata) dovranno infatti venire in Romagna e queste sulla carta sono anche le gare più abbordabili, visto che le altre saranno a Caserta, a Montecatini sponda Herons e a Roma sia con Luiss che Virtus.

Luca Del Favero