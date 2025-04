Orange1 Bassano trionfa al XV Torneo Internazionale Città di Ferrara

È l’Orange1 International Bassano a conquistare, per la prima volta, il XV International Tournament “Città di Ferrara”. I giovanissimi di coach Matteo Bordignon, dopo un convincente percorso, hanno avuto la meglio anche in finale contro una Umana Reyer Venezia che non ha mai mollato e ha provato in tutti i modi a ricucire lo svantaggio iniziale, trascinata dal miglior marcatore del torneo Giulio Maria Ruggiero. Dall’altra parte, però, l’MVP della competizione Tom Breuer e uno scatenato Knezic regalano la vittoria a Bassano per 95-79. È della Vis 2008, invece, il terzo posto. La selezione biancazzurra di giovani ferraresi guidata da coach Frignani stende 98-85 la Pallacanestro Reggiana al termine di una partita ad alto tasso tecnico e agonistico. Ricchissimo di emozioni è stato anche il derby tutto bolognese per il quinto posto, che ha visto trionfare la Fortitudo sulla Virtus per 76-79.

Nelle altre finali, Bsl San Lazzaro deve sudare sette camicie per prevalere sul Petrarca Padova (73-82), e così gli sloveni dell’Olimpia Lubiana contro Pontevecchio Bologna (84-81) e Treviso contro Roma (66-74).