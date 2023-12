OraSì Adesso sognare non è più proibito

Se la gara di Jesi doveva essere un esame di maturità, l’OraSì lo ha superato con un meritatissimo 30 e lode. Ravenna ha infatti giocato una gara a tratti perfetta in casa di una squadra che aveva perso soltanto una volta e che si trovava avanti a lei in classifica di due punti. Proprio la classifica è la conferma dell’ottimo momento dei ravennati, perché la quinta vittoria consecutiva ha portato gli uomini di coach Bernardi a sole quattro lunghezze dal secondo posto. Ovviamente nessuno vuole montarsi la testa, ma sognare non costa nulla e chissà che l’obiettivo salvezza non possa presto trasformarsi in una corsa ad un posto nei playoff. "Siamo molto contenti della prestazione di Jesi e delle cinque vittorie consecutive – afferma Francesco Bedetti, autore di 17 punti conditi da 7 rimbalzi – soprattutto perché le ultime due sono arrivate in trasferta, che era il nostro tabù di inizio anno. Jesi è molto forte e in casa ha battuto Faenza ed infatti quando siamo stati sopra di 12 punti ci siamo detti che non era finita, perché sicuramente i nostri avversari avrebbero reagito, come poi è accaduto. Siamo stati bravi a non disunirci quando sono tornati sotto di un solo punto e a lottare tutti insieme: credo sia stata la più bella vittoria della stagione".

Il segreto del momento d’oro dell’OraSì è fin troppo semplice: la forza del gruppo. "Abbiamo acquisito sempre più sicurezza, ci stiamo iniziando a conoscere meglio e soprattutto siamo molto uniti: usciamo insieme, ci divertiamo e ci vogliamo bene. Dal lato del gioco abbiamo limitato qualche nostra lacuna come le palle perse che a Jesi sono state solo 11 e abbiamo concesso appena 10 triple ad una squadra che tira benissimo da tre. Questi segnali sono sinonimo di maturità come il fatto di vincere fuori casa contro un simile avversario. Inoltre nessuno di noi vuole strafare in campo: tutti siamo concentrati e uniti, festeggiando le vittorie e soffrendo nelle sconfitte e questo ci porta ad essere più collaborativi". La testa è già rivolta a domenica, quando al PalaCosta arriverà San Vendemiano, una delle seconde della classe. "Ce la giocheremo a viso aperto come sempre, ben sapendo di avere di fronte un avversario molto forte che ha obiettivi di classifica diversi dai nostri. Le cinque vittorie consecutive ci hanno dato consapevolezza, ma non ci hanno fatto montare la testa. Sappiamo che il nostro pubblico ci sosterrà al massimo come sempre e devo fare i complimenti ai nostri tifosi che sono venuti a Jesi lunedì sera, mostrando il loro grande affetto verso la squadra".

Luca Del Favero